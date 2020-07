Héritage de Johnny Hallyday: David renonce à la succession de son père

(Belga) David Hallyday, fils du chanteur Johnny Hallyday mort en 2017, renonce à la succession de son père, a indiqué vendredi son avocat, alors que l'héritage de la star était au coeur d'une longue bataille entre sa veuve et ses aînés Laura Smet et David Hallyday.

David Hallyday "a renoncé à la succession de son père" et "nous nous désistons de toute instance judiciaire", a affirmé à l'AFP Me Pierre-Jean Douvier, confirmant une information parue dans le quotidien Le Figaro. "David ne reçoit rien, que ce soit patrimonialement ou financièrement et il ne demande rien. Il n'a pas reçu d'objets symboliques", précise l'avocat. "Désormais la page est tournée et David regarde l'avenir avec le retour de la sérénité", poursuit-il. Mi-juillet, Laeticia Hallyday, veuve du chanteur, affirmait dans Paris Match que l'héritage de la rock star était "du patrimoine, peu de trésorerie et beaucoup de dettes". L'avocat de Laeticia Hallyday a annoncé le 3 juillet la conclusion d'un "accord définitif" entre la veuve de Johnny et Laura Smet, fille de Johnny, qui avait la première saisi la justice pour contester le testament de son père rédigé aux Etats-Unis. Cet accord, dont les détails n'avaient pas été dévoilés, a mis fin à plus de deux ans de procédure devant les tribunaux. (Belga)