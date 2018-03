Héritage Johnny Hallyday: deux clans face à face

Laeticia Hallyday et ses filles Jade (g) et Joy, lors des obsèques de Johnny Hallyday, le 9 décembre 2017 devant l'Eglise de la Madeleine, à Paris - ludovic MARIN

Nathalie Baye (g) et Sylvie Vartan, les ex-épouses de Johnny Hallyday, lors des obsèques du chanteur, le 9 décembre 2017 à l'Eglise de la Madeleine, à Paris - LUDOVIC MARIN

D'un côté, les aînés de Johnny Hallyday, David et Laura, soutenus par leurs mères; de l'autre, la dernière épouse, Laeticia Hallyday, et sa famille. Au milieu, d'Eddy Mitchell à Jean Reno, des stars qui ont choisi leur camp avant le premier acte de la bataille judiciaire.

Objet du litige, le testament rédigé au seul bénéfice de Laeticia qui oppose à Laura et David des donations faites du vivant de leur père.

- David et Laura -

Laura Smet, 34 ans, est le deuxième enfant de Johnny, née de son union avec l'actrice Nathalie Baye. Elle mène depuis 2003 une carrière de comédienne.

C'est elle qui a lancé la bataille judiciaire le 12 février, trois mois après la mort de Johnny, par un communiqué. Elle y confie sa douleur en s'adressant à son père: "Toutes ces fois où on a dû se cacher pour se voir et s’appeler! Il m’est encore insupportable de ne pas avoir pu te dire au revoir, papa, le sais-tu au moins?".

Derrière cette frustration, perce un fort sentiment d'inimitié vis-à-vis de Laeticia. Ce dont font état certains médias depuis de nombreuses années.

David Hallyday, 51 ans, est l'aîné de la fratrie, né de l'union entre son père et Sylvie Vartan. Chanteur comme son père, il lui compose en 1999 "Sang pour sang", qui reste l'album le plus vendu du "taulier" (deux millions d'exemplaires).

Selon certains médias, ses relations avec Laeticia se sont une première fois tendues au moment où Johnny Hallyday, hospitalisé et plongé dans le coma à Los Angeles, a frôlé la mort en 2009. En cause, la gestion médiatique de cet épisode.

- Sylvie Vartan et Nathalie Baye

Sylvie Vartan, 73 ans, a été mariée pendant quinze ans à Johnny (1965-1980), avec lequel elle forma un couple emblématique des yéyés. Elle est la première à avoir mené une offensive médiatique pour soutenir son fils et Laura, estimant dans une série d'interviews que "Johnny n'a pas déshérité ses enfants de son plein gré".

Nathalie Baye, 69 ans, a été en couple pendant quatre ans avec le rocker. Longtemps restée discrète, elle est la dernière à s'être exprimée. Dans un communiqué transmis au Figaro, l'actrice juge que Laura et David "sont niés dans leur filiation artistique" et affirme que "Johnny était un homme épuisé, très seul malgré le monde autour de lui".

- Leurs soutiens: Mitchell, Dutronc, Bardot...

Dans le monde des people, Laura et David semblent compter le plus de soutiens. En première ligne: ses copains des Vieilles canailles Eddy Mitchell, le parrain de Laura, et Jacques Dutronc

Pour eux, comme pour Michel Polnareff, Brigitte Bardot ou Hugues Aufray, l'incompréhension est toujours la même: "on ne déshérite pas ses enfants".

- La dernière épouse, Laeticia -

Laeticia Hallyday, née Boudou, 42 ans, est la quatrième épouse de Johnny. Ils se sont mariés le 25 mars 1996.

En 21 ans de mariage, elle est devenue le roc de son mari, endossant même le rôle de conseillère pour relancer sa carrière. Sur ses conseils, Johnny s'entoure de jeunes musiciens (Yarol Poupaud, Maxime Nucci) et se sépare de collaborateurs historiques dont son producteur Jean-Claude Camus.

Durant la dernière année de vie de Johnny, c'est elle qui gère la communication. Elle fait en sorte de rassurer les fans inquiets en postant des photos sur les réseaux sociaux. Certaines laissent apparaître une union sacrée dans la famille.

- Sa famille: ses filles, les Boudou -

Jade, 13 ans, et Joy, 9 ans, sont les deux filles adoptives de Laeticia et Johnny.

André Boudou, 66 ans, est le père de Laeticia. Gérant de discothèque au Cap d'Agde et à Miami, il s'occupe des affaires du chanteur pendant trois ans, le convainquant notamment de quitter Universal pour Warner en 2005. Mais il est mis à l'écart après une condamnation à 24 mois de prison dont 6 ferme pour fraude fiscale en 2007.

Elyette Boudou, 82 ans est la grand-mère de Laeticia. Surnommée "Mamie Rock", elle préside depuis 2012 les sociétés chargées de la gestion des droits de Johnny ("Artistes et Promotion", "Pimiento Music", "Mamour"). Le 16 février elle déclare sur M6: "Je ne pense pas du bien de Laura, ni de David (...) Parce qu’ils ont eu leur part déjà".

Grégory Boudou, 42 ans, est le frère de Laeticia. Il est devenu propriétaire de la discothèque gérée par son père au Cap d'Agde. Il a été désigné comme exécuteur testamentaire (et Elyette après lui), au cas où sa soeur serait en incapacité.

- Ses soutiens: Reno, Lelouch, Darroze...-

Laeticia est soutenue par Jean Reno, le parrain de Jade, la cheffe étoilée Hélène Darroze, marraine de Joy, Jean-Claude Camus. Tous défendent son intégrité, à l'instar de Claude Lelouch pour qui Johnny a rédigé "un testament en toute lucidité, de sa main".