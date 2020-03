Les arnaques les plus improbables de l'histoire: il vend la tour Eiffel à un ferrailleur

Alain Libert, co-auteur du livre "Les plus incroyables arnaques de l'histoire", aux Editions de la Boite à Pandore est l'invité du RTL INFO avec vous. Selon lui, "les arnaqueurs sont des gens très intelligents qui auraient pu certainement réussir dans d'autres matières que l'arnaque". Au regard de l'ouvrage qu'il propose, les plus grandes arnaques de l'histoire pourraient se résumer par "plus c'est gros, plus ça passe". Certains ont parfois été capables de faits très surprenants dans ce domaine.

Vendre la tour Eiffel

À la fin du 19ème siècle par exemple, Victor Lustig mène un train de vie peu commun. "Il commence comme proxénète, il est tricheur au poker, puis il achète une ferme avec de faux bons de trésor aux États-Unis", raconte Alain Libert. Au fil des arnaques, Victor Lustig se retrouve finalement à vivre de façon luxueuse dans un hôtel parisien.

Dans les années 1920, "il s'aperçoit en lisant un article que la tour Eiffel coûte cher à entretenir", poursuit Alain Libert. Il y voit alors l'occasion pour renflouer ses fonds et se dit : "Je vais vendre la tour Eiffel". Pour mener à termes son projet, "il convoque 5 ferrailleurs avec un faux document à l'en-tête de la Mairie de Paris. Il va choisir le plus susceptible d'être arnaqué et lui vendre la tour Eiffel".

Le rôle de la honte dans le processus de l'arnaque

Alain Libert explique également que la honte joue souvent un rôle important dans le mécanisme de l'arnaque. Les auteurs s'arrangent pour mettre leur victime dans une position telle qu'elle ne peut pas vraiment reculer ni se plaindre.

Par exemple, l'homme pensant acheter la tour Eiffel a payé un dessous-de-table au prétendu fonctionnaire qui la lui vendait. "Quand il s'est aperçu qu'il s'était fait arnaquer, il n'a jamais osé porter plainte".