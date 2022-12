Il vous a sûrement fait danser en boîte dans les années 90: le chanteur du groupe Faithless est décédé

Maxi Jazz, chanteur du célèbre groupe de danse britannique Faithless, est décédé. Le groupe le rapporte samedi soir via Facebook et Twitter. Maxi Jazz avait 65 ans.

Faithless est entré dans l'histoire de la musique à la fin des années 90 - début des années 2000 avec des sons mythiques de dancefloor comme "Insomnia", "God is a DJ" et "We Come 1".

Dans un communiqué sur Facebook, le groupe écrit samedi qu'il est "dévasté" que Maxi Jazz soit décédé vendredi soir. "C'était un homme qui a changé nos vies à bien des égards. Il a apporté le sens et le message justes à notre musique. C'était un être humain merveilleux avec du temps pour chacun et une sagesse à la fois profonde et accessible. C'était un honneur et un vrai plaisir de travailler avec lui."

Faithless a mis le feu au festival Rock Werchter à plusieurs reprises. Le groupe a également causé une fois un petit tremblement de terre à Forest National à Bruxelles. Les fans du groupe ont sauté de joie avec tant d'enthousiasme que les maisons du quartier se sont mises à trembler violemment. Le charismatique Maxi Jazz est le visage du groupe depuis le tout début de Faithless. Le premier single "Salva Mea" de 1995 a été un succès instantané dans les charts.

En plus de Maxi Jazz, Faithless était composé du producteur Rollo Armstrong et de la claviériste/DJ Sister Bliss.