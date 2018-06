Inauguration de la nouvelle fresque bruxelloise des Schtroumpfs

(Belga) Le "parcours BD" qui rassemble des fresques murales sur le thème du 9e art dans l'espace public bruxellois accueille désormais une œuvre "Schtroumpfs". A l'occasion du 60e anniversaire des petits hommes bleus imaginés par Peyo, la nouvelle fresque a été inaugurée mardi, en présence de politiques et de Veronique Clifford, fille de l'auteur de bandes dessinées né dans la capitale.

Le Premier ministre Charles Michel, le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders et le bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close étaient notamment présents. La nouvelle fresque est située près de la gare de Bruxelles-Central, mais il ne s'agit pas d'un "mur" comme la plupart des autres lieux regroupés dans le parcours BD. Cette fois, la peinture s'étale sur un plafond, celui du passage sous l'hôtel Hilton, au Carrefour de l'Europe en direction de la Grand-Place. L'Hôtel Hilton a d'ailleurs participé au financement de la création. "Les Schtroumpfs sont un symbole national, et leur présence est importante dans la capitale de l'Europe, certainement ici à Bruxelles-Central où de nombreux touristes arrivent", a souligné le bourgmestre Philippe Close. Ce sont des artistes de l'asbl Urbana qui ont réalisé l'œuvre, qui montre un village schtroumpf peuplé de 76 personnages, de quoi occuper les curieux et les amateurs de cette série, qui peuvent s'amuser à tenter d'y dénicher la Schtroumpfette ou encore le Schtroumpf à Lunettes. La fresque est la 54e du parcours, qui comptait déjà un hommage à Peyo avec un mur Benoît Brisefer. Véronique Culliford, fille de Peyo, espère en tout cas que "les enfants et touristes seront nombreux à apprendre ainsi à apprécier la bande dessinée belge". (Belga)