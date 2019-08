Inauguration du Musée Louis de Funès: "On ressent très fort l'esprit de mon grand-père, ça m'émeut"

Ce 31 juillet, le musée de Louis de Funès a ouvert ses portes pour la première fois à Saint-Raphaël, dans le Var. L'exposition replonge les visiteurs dans l'univers de l'artiste à travers des citations, des vidéos, des vêtements, des anecdotes... En tout, ce sont plus de 400 documents qui sont rassemblés dans ce musée.

La première chose qu'on constate lorsqu'on rentre dans ce musée, c'est qu'il y a beaucoup à apprendre sur cet acteur français d'exception. Les 400 documents qui ont été rassemblés retracent les différentes étapes de la vie professionnelle de l'artiste mais aussi de sa vie privée. Ce musée est une bonne occasion de remonter aux origines de sa carrière. Cette époque pendant laquelle il était pianiste dans des cabarets.

Ses débuts

Louis de Funès est issu d'une famille espagnole. Sa mère l'initie très tôt au piano, qu'il utilisera par la suite pour jouer dans les cabarets. Il entre en contact pour la première fois avec le 7e art en 1933. Il obtient un rôle de figurant dans le film "Deux Orphelines" de Maurice Tourneur. En 1945, il joue dans "La Tentation de Barbizon" en 1945. L'apprenti comédien enchaîne alors les petits rôles. Il incarnera 6 personnages à la fois dans "Du Guesclin" en 1948. Ce film lui permet de laisser libre cours à ses grimaces, mimiques et gestuelles qui seront sa future marque de fabrique.

150 films, 300 millions de tickets vendus au cinéma

Sa carrière prendra prend finalement son envol en 1953 avec le succès de "Ah les belles bacchantes". 10 ans plus tard, il fait sa première tête d'affiche en jouant dans "Pouic-Pouic". Il fera en tout 150 films au cours de sa carrière. Le musée reprend de nombreuses anecdotes qui replonge le public dans le tournage de ses plus grands succès. Certains documents inédits ont été confiés par la famille. Le musée devrait attirer 40.000 visiteurs par an.