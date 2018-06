Iron Maiden au sommet de son art au Graspop

(Belga) Le groupe de heavy metal Iron Maiden a pleinement justifié son statut de tête d'affiche, vendredi soir au festival Graspop à Dessel (province d'Anvers).

La formation britannique composés de sexagénaires (seul le chanteur Bruce Dickinson n'atteindra l'âge de 60 ans qu'au mois d'août prochain) a livré un show remarquable en visitant le répertoire discographique de près de quarante ans. Le charismatique "frontman" a occupé les devants de la scène en se baladant de long en large sur les planches anversoises. Même s'il s'est appuyé sur ses plus grands classiques, Iron Maiden a fait preuve d'audace en insérant quelques titres oubliés dans sa setlist. Opéré voici trois ans d'un cancer de la gorge, Bruce Dickinson a démontré qu'il n'avait rien perdu de ses vocalises en interprétant notamment avec brio "Flight Of Icarus", un titre que le groupe n'avait plus joué sur scène depuis 1983, ou "Revelations" sur lequel le chanteur flirte avec ses limites vocales. La journée a été haute en couleurs avec les prestations scéniques d'Avatar, de Powerwolf ou autre Hollywood Undead costumés comme s'ils sortaient d'un film ou d'une pièce de théâtre. Les 50.000 personnes présentes ont d'ailleurs réservé un accueil particulièrement chaleureux aux 35 groupes qui ont composé l'affiche de cette journée de vendredi. Le Graspop a débuté ce jeudi et se terminera dimanche. Les Danois de Volbeat et Marilyn Manson seront en tête d'affiche ce samedi. Plus aucun ticket n'est mis en vente; l'événement affiche complet depuis plusieurs semaines déjà. (Belga)