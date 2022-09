Jane Fonda annonce être atteinte d'un lymphome et subir une chimiothérapie

(Belga) L'actrice Jane Fonda a été informée par ses médecins qu'elle souffrait d'un lymphome non hodgkinien. Sur Instagram, l'Américaine de 84 ans a écrit qu'elle suivait une chimiothérapie depuis six mois. Le lymphome non hodgkinien est un cancer du système lymphatique.

Selon Mme Fonda, sa maladie est soignable. "80% des gens survivent, donc je me sens chanceuse", a-t-elle déclaré. L'ancienne gourou du fitness s'estime également chanceuse d'avoir à la fois une assurance maladie et l'accès aux meilleurs médecins. "Je me rends compte, et c'est douloureux, que je suis privilégiée. Presque toutes les familles américaines sont confrontées au cancer à un moment ou à un autre, et beaucoup trop de personnes n'ont pas accès aux soins de santé de haute qualité que je reçois, et ce n'est pas juste." Jane Fonda a remporté une série de prix, dont deux Oscars et sept Golden Globes. Ces dernières années, on a pu la voir dans le rôle de Grace dans la série à succès de Netflix Grace & Frankie. (Belga)