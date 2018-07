Japonismes 2018: la France se fait tête de pont de la culture nippone

De l'art préhistorique au premier concert en Europe d'une chanteuse virtuelle: inaugurée jeudi, "Japonismes 2018", plus importante saison culturelle japonaise organisée en dehors de l'archipel, invite durant huit mois à découvrir le meilleur de la création nippone.

"67 grands événements culturels : c'est la plus grande manifestation du genre jamais tenue en dehors du Japon", explique à l'AFP Korehito Masuda, directeur général de Japonismes 2018.

Pour un coût "supérieur à 30 millions d'euros", selon le responsable, quasi intégralement supporté par Tokyo, l'archipel s'offre sa plus grande offensive culturelle, dont le souci manifeste est de contrer la montée en puissance de la Chine, qui investit massivement pour rattraper son retard dans le domaine de l'art.

Se faisant vitrines de la culture nippone, les plus grands sites de Paris ont été investis par le Japon, jusqu'à la Tour Eiffel, pour la première fois illuminée aux couleurs du soleil levant (les 13 et 14 septembre). Une sculpture monumentale de trois tonnes, entièrement recouverte d'or et de plus de 10 mètres de haut, a de plus été installée jeudi dans la pyramide de verre du Louvre, à Paris. Premier musée du monde, Le Louvre a accueilli en 2017 160.000 visiteurs japonais, sur un total d'environ 8,5 millions d'entrées.

"Il y avait d'autres lieux candidats pour accueillir Japonismes, comme Moscou ou l'Espagne, mais ce sont les Français, plus que toutes les autres nations, qui connaissent le mieux la culture japonaise", estime M. Masuda.

"Il y a ici en France, un attrait, un amour, une admiration, une fascination pour le Japon, depuis longtemps", a confirmé la ministre française de la Culture, Françoise Nyssen, en inaugurant jeudi Japonismes. La ministre a évoqué le "souhait" du président français Emmanuel Macron "qu'une saison de la France au Japon soit organisée en 2021, entre les jeux olympiques de Tokyo (en 2020, ndlr) et ceux de Paris" en 2024.

"C'est la culture qui fut la première passerelle entre le Japon et la France", a répondu le chef de la diplomatie japonaise Taro Kono, citant les peintres Monet et Van Gogh, ainsi que le compositeur Debussy, qui ont été largement influencés par l'art japonais à la fin du XIXe siècle.

Jusqu'à mars 2019 à Paris mais aussi ailleurs en France, "Japonismes 2018" rassemblera toute la palette de la culture nippone, des sculptures préhistoriques de l'exposition "Jômon" (Maison de la culture du Japon à Paris) à la musique électronique de Ryoji Ikeda (Centre Pompidou), en passant par les dégustations de sake et démonstrations de zen.

Organisé en l'honneur du 160e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la France et le Japon, Japonismes dresse un panorama des arts nippons à travers les âges.

Ainsi, un concert de Gagaku, musique impériale millénaire inscrite au Patrimoine de l'humanité (3 septembre, Cité de la musique à Paris), précèdera la première performance en Europe de Hatsune Miku (1er décembre à La Seine musicale, Paris). Chanteuse virtuelle créée grâce à un logiciel révolutionnaire, Hatsune Miku apparaît sur scène en 3D dans un look de jeune fille de manga.

- Rétrospective Naomi Kawase -

"Nous voulions montrer la continuité de la tradition japonaise jusqu'à nos jours, avec l'intégration de l'art traditionnel et de la technologie", souligne M. Masuda, à l'image de l'exposition immersive du collectif teamLab, à La Villette (Paris), lieu choisi par les ministres Nyssen et Kono pour l'inauguration du cycle Japonismes.

Sur 2 km2, l'exposition immersive fait interagir le visiteur dans un pays des merveilles faits de samouraïs et de paysages bucoliques à la Miyazaki entièrement numériques, avec notamment une chute d'eau virtuelle de 11 mètres de haut.

Balayant également les époques, une rétrospective des cent ans de cinéma japonais sera organisée dès septembre, avant une exposition au Centre Pompidou de Paris consacrée cet automne à la réalisatrice Naomi Kawase ("Les Délices de Tokyo"), première Japonaise à avoir rejoint le jury au Festival de Cannes.

L'intitulé "Japonismes", d'ailleurs sous-titré "Les âmes en résonance", fait appel aux influences remarquables que l'art japonais a exercées en France, dès la fin du XIXe. Plus tard et jusqu'à aujourd'hui encore, les "japonismes" ont pénétré tous les domaines, de la mode aux arts graphiques, du design à la photographie, comme le prouvera sur 2.200 m2 l'exposition "Japon - Japonismes" (Musée des arts décoratifs de Paris, à partir de novembre).

Le programme complet est disponible sur japonismes.org.