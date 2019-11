Jean-Louis Aubert présente à RTL INFO son nouvel album et son "secret du bonheur"

Il a vendu plus de 7 millions d'albums au cours de ses 40 ans de carrière. Jean-Louis Aubert revient avec "Refuge", son nouvel album composé de 22 titres.

L'occasion aussi pour l'artiste de retrouver son public avec une nouvelle tournée. Et plutôt que d’être seul sur scène, l’ancien chanteur de Téléphone sera accompagné de son double, en hologramme. En Belgique, vous avez rendez-vous le 3 mars 2020 à Forest National pour profiter de ce spectacle grandiose.

Nos reporters Amélie Schildt, Melanie Renda et Nathan Gerlache ont rencontré Jean-Louis Aubert. Il leur a livré son secret du bonheur. "Je crois que si on est bien avec soi-même, on est mieux avec les autres. Quand on va chercher une certaine joie et une certaine quiétude à l'intérieur, mais quand il pleut ou quand il se passe des choses désagréables, on peut être moins malheureux et moins en colère", a-t-il confié.