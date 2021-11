Jean Van Hamme se permet tout: nazis, critiques de Mortimer, de la cuisine anglaise... grâce au mousseux de son épouse!

Jean Van Hamme, le scénariste de Blake et Mortimer, était l'invité du RTL INFO AVEC VOUS ce mardi pour présenter le 28ème album de la série: Le dernier espadon.

En comptant les albums de Thorgal, XIII et Largo Winch en plus de Blake et Mortimer, le scénariste belge dépasse les 44 millions d'albums vendus dans le monde. Enfin, pas trop loin d'ici quand même ... "Vous savez, dans les pays non francophones et non néerlandophone, la BD franco-belge se vend très très peu. Ce sont surtout les Comics américains, pour les enfants tout ce qui est Disney, mais nous peu. Je crois qu’au total, en 40 ans, dans 20 pays, j’en ai vendu quoi ? 600.000", détaille-t-il.

Alors qu'il hésitait à arrêter Blake et Mortimer, il a été aidé sans le vouloir. "Ce n’est pas ma série. Je suis comme les autres, un mercenaire qui a repris Blake et Mortimer et c’est vrai qu’après en avoir fait 3, dont un en 2 volumes, je croyais avoir fait le tour. Avant cela, ma femme avait promis au directeur éditorial que j’en ferais encore un. Je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête, ça devait être le 3ème verre de mousseux. Et grâce peut-être à ça j’ai tenu parole", explique-t-il.

Beaucoup de nouveautés

Il poursuit: "Je me suis aperçu qu’une des facettes qu’on avait un peu oublié ce sont ces espadons qui se couvrent de poussière dans la base secrète américaine dans ce qui allait devenir le Pakistan. Et donc pourquoi pas les ressortir et leur faire vivre une aventure puisqu’on va voler l’un d’entre eux pour un méfait concocté par l’IRA, les Irlandais en guerre avec l’Angleterre, avec l’aide d’anciens nazis. On n’a jamais ressorti les nazis dans Blake et Mortimer. C’était l’occasion. J’ai voulu désacraliser les personnages parce que depuis 75 ans, chaque fois que quelqu’un rencontrait Mortimer, c’était "Ah, le célèbre inventeur de l’espadon." J’en avais un peu ras-le-bol. Est-ce qu’on dirait ça au célèbre inventeur de la bombe H ? Bon, ça a été utile pour gagner la 3ème guerre mondiale, mais j’en avais un petit peu assez. Et ici je fais quand même dire à Blake, à son ami : "Franchement, est-ce que vous êtes tellement fier d’avoir créé une arme capable de détruire une ville en une demi-heure ?" Et j’en profite pour critiquer la cuisine anglaise quand Mortimer répond : "Écoutez j’ai déjà assez de mal à avaler mon roastbeef trop cuit.""

Il dit s’être beaucoup amusé à écrire ce récit, surtout en imaginant et créant la terrible secrétaire de Blake ... Mais de là à rempiler pour un autre ? "J’ai une idée mais encore imprécise dans la mesure où depuis 75 ans, nous savons que Mortimer est un savant. Mais qu’est-ce qu’il fiche dans son laboratoire depuis 35 ans ? Personne n’en sait rien donc c’est ça qu’il faudrait découvrir pour en faire éventuellement une bonne histoire", révèle-t-il.