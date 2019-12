Jeff Koons condamné en appel pour "contrefaçon" d'une photographie

Le plasticien américain Jeff Koons a été condamné en appel, cette semaine à Paris, pour avoir contrefait dans sa sculpture "Naked", représentant deux enfants nus, un cliché du photographe français Jean-François Bauret.

Dans un arrêt consulté samedi par l'AFP, la Cour d'appel a confirmé un jugement de 2017 condamnant la société Jeff Koons LLC et le Centre Pompidou, où l'œuvre devait être exposée, à verser ensemble 20.000 euros de dommages et intérêts aux ayants droit du photographe, au titre du préjudice moral et patrimonial.

Jeff Koons LLC devra payer 4.000 euros supplémentaires à la famille pour avoir reproduit l'œuvre litigieuse sur son site internet. L'artiste américain, l'un des plus cotés au monde, n'a toutefois pas été condamné à titre personnel.

"C'est la troisième décision rendue en France contre Jeff Koons", a souligné auprès de l'AFP Me Jean Aittouares, avocat des ayants droits de Jean-François Bauret, évoquant "une forme de discrédit pour la démarche artistique" du plasticien américain.

"La cour a estimé que son œuvre n'entrait pas dans le cadre de la liberté d'expression, mais était bel et bien le fruit d'une contrefaçon", a-t-il ajouté.

L'œuvre en question, baptisée "Naked" et réalisée en 1988, devait être exposée lors d'une spectaculaire rétrospective consacrée à Jeff Koons par le Centre Pompidou d'art contemporain de Paris, de novembre 2014 à fin avril 2015.

La sculpture n'avait finalement pas pu être exposée, officiellement en raison de dommages subis pendant le transport. Mais elle avait été reproduite sur les supports de l'exposition en vente au public, et avait été montrée dans divers reportages.

Cette sculpture en porcelaine, haute d'un peu plus d'un mètre, représente deux enfants nus: un petit garçon offrant à une petite fille un bouquet de fleurs, avec quelques éléments de décor kitsch (cœur rose, fleurs...). Un exemplaire de "Naked" a été vendu huit millions de dollars en 2008.

Pour la justice française, cette sculpture est bien "une contrefaçon"reprenant "la combinaison des caractéristiques qui révèlent l'originalité de la photographie +Enfants+", de Jean-François Bauret, diffusée en 1975 sous forme de carte postale, et représentant deux enfants nus dans une pose identique.

Jeff Koons, qui a été condamné en 2018 pour avoir copié dans une autre œuvre le cochon de la marque d'une marque française de prêt-à-porter féminin, Naf-Naf, a également été condamné pour "plagiat" aux États-Unis. Il se défend en parlant d'"art de l'appropriation".