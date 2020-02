Jehnny Beth donne de l'écho au rock en live sur Arte

Trois groupes rock qui jouent en live et discutent entre eux, hors promotion, de thèmes profonds: Jehnny Beth, ex-chanteuse de Savages, anime "Echoes", captivante émission dédiée à la scène indépendante, à partir de vendredi sur Arte.

Ce format est une réussite, sur la forme et le fond. Dans la première livraison de cette mensuelle - un peu plus d'une heure, à partir de 23h55 - les guitares furibardes de Primal Scream, Idles et Life font vibrer la scène au Yoyo, le club du Palais de Tokyo à Paris.

Entre les sets, les musiciens britanniques, calés dans d'élégants fauteuils blancs sur un plateau immergé dans le public, conversent, couvés par Jehnny Beth. Et se livrent comme rarement, sur des sujets comme la paternité.

"Il faut saluer la modernité du projet, après des années d'abandon, de défaite et de démission autour du rock à la télé. Depuis le programmateur Stéphane Saunier (Nulle part ailleurs, Album de la semaine sur Canal+), beaucoup de gens étaient orphelins", analyse pour l'AFP Olivier Nuc, journaliste musique au Figaro.

Le concept et le casting exigeant attirent déjà l'attention hors de France. Le NME, magazine britannique de référence, l'a mentionné dans ses pages.

- "Ultra-crédible" -

Jehnny Beth - qui sort en mai son album solo "To love is to live" - y est pour beaucoup. Sa décontraction contre-balance le décor du talk "à la Docteur Folamour, un peu impressionnant, avec des gens installés comme s'ils allaient planifier la fin du monde", éclate-t-elle de rire.

Figure de la scène rock indé - ses invités savent qui elle est - cette française parle un anglais ciselé par 12 ans vécus de l'autre côté de la Manche.

"Camille (vrai prénom de Jehnny) est au centre du projet, c'est elle qui accueille les artistes, les met en confiance, et elle a une autorité aux USA et en Angleterre", complète auprès de l'AFP Vincent Munié, producteur exécutif chez Walter Films, entité à la manœuvre avec Arte France.

"Jehnny Beth est ultra-crédible, elle comprend les musiciens mais elle n'exclut pas le public, elle l'implique, poursuit Olivier Nuc. Et donner les clés de l'émission à une femme permet de sortir des clichés du rock".

Jehnny Beth cite aussi "la bande d'amis qui rend la tache plus fun, Johnny Hostile (son complice de longue date) à la programmation musicale et Antoine Carlier à la direction artistique".

Dans cet univers de caméras, cette actrice - "Un amour impossible" et bientôt "Kaamelott" - guide en douceur ses invités. Et mener un show n'est pas un problème pour celle qui fut une des voix de la radio Beats 1.

- "Valeur dans 20 ans" -

"Avec Savages, en tournée, on allait en coulisses, et on avait des conversations, naturelles, captivantes avec les autres groupes, ce qu'on ne voit jamais à la télé, à part dans la communauté hip-hop", éclaire encore celle qui a été bercée par John Peel sur la BBC et Bernard Lenoir sur France Inter. La brune qui pogotait en talons aiguilles avec Savages a toujours adoré "parler avec des artistes, entretenir une correspondance avec eux".

"Je leur écris, leur pose des questions, et leurs réponses, ça me rassure, me donne de l'espoir, m'inspire".

L'ambition du show - qui ne veut pas se limiter au rock - est de laisser une trace, de "capturer le début d'une décennie", développe-t-elle.

"Elle a raison, le but, c'est que l'émission ait encore de la valeur dans 20 ans, qu'on se dise, +en 1977, il y avait les Sex Pistols, The Clash mais dans les années 2020, il y a eu une résurgence de la musique engagée, radicale+", résume Vincent Munié.

Un deuxième numéro a déjà été enregistré avec Beak (de Geoff Barrow, ex-Portishead), Nilüfer Yanya et King Krule. Et à entendre Vincent Munié - "on a beaucoup de retours de labels" - les échos sont positifs.