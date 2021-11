Jeunesse et diversité pour les nominations aux Grammy Awards

Jeunesse et diversité: le jazzman noir américain Jon Batiste, la mégastar canadienne Justin Bieber, les chanteuses Billie Eilish et Olivia Rodrigo dominent les nominations pour les Grammy Awards, les récompenses de l'industrie musicale américaine décernées fin janvier.

Avec 11 nominations, Jon Batiste, artiste afro-américain de 35 ans, pianiste de jazz et musicien de R&B, connu aussi grâce à la télévision, devance largement Justin Bieber, chanteur canadien de 27 ans qui rafle huit nominations.

Doja Cat, rappeuse américaine de 26 ans, et H.E.R (de son vrai nom Gabriella Sarmiento Wilson), chanteuse de R&B de 27 ans, en récoltent également huit. Billie Eilish, la nouvelle égérie de la chanson américaine âgée de 19 ans prend sept nominations, à égalité avec Olivia Rodrigo, chanteuse et actrice américaine de 18 ans.

Les lauréats seront annoncés le 31 janvier 2022 à Los Angeles au cours de la 64e cérémonie des Grammy Awards retransmise sur la chaîne CBS, un des cinq grands réseaux de télévision nationale aux Etats-Unis, et sur internet.

- "Paysage diversifié" -

"Ces nominations reflètent la beauté du paysage musical d'aujourd'hui, varié et diversifié", a estimé Harvey Mason, président de l'académie de l'industrie musicale américaine qui décerne ces récompenses, dans un communiqué.

Pour répondre aux critiques récurrentes sur le manque de diversité dans les nominations, les professionnels ont ajouté deux catégories prestigieuses aux huit des années précédentes.

D'autant que Jon Batiste n'est pas qu'un jazzman.

Directeur musical depuis 2015 de la très populaire émission de télévision "The Late Show With Stephen Colbert", originaire de Louisiane et installé à New York, il milite pour davantage de justice sociale et raciale, notamment en soutien au mouvement "Black Lives Matter" (les vies noires comptent").

Il se mesurera à ses pairs lors des Grammys avec son album "We Are" et son single "Freedom".

Jon Batiste, auteur de la bande originale du film d'animation "Soul" de Pixar Walt Disney, trouvera face à lui les machines à très gros budgets que sont Justin Bieber et Olivia Rodrigo, en particulier dans les catégories reines de l'album et de l'enregistrement de l'année.

Mais il n'y aura pas que des jeunes aux Grammy Awards.

Le crooner de 95 ans Tony Bennett accompagnera la chanteuse et actrice américaine Lady Gaga, 35 ans, à Los Angeles fin janvier avec six nominations pour leur album "Love For Sale".

Record aussi pour le rappeur américain Jay-Z, 51 ans, qui n'aime pas l'académie des Grammy Awards mais qui totalise désormais pas moins de 83 nominations, dépassant le producteur de légende Quincy Jones (80).

Enfin le rappeur de 44 ans Kanye West -- qui vient légalement de prendre le nom de "Ye" -- récolte aussi plusieurs nominations, en particulier dans la catégorie du meilleur album. Il sera confronté à la star bien établie de la chanson Taylor Swift, 31 ans, avec une seule nomination pour la cérémonie du 31 janvier prochain.