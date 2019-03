Johan De Moor remporte le grand prix du Press Cartoon Belgium 2019

(Belga) Le dessinateur de bande dessinée Johan De Moor a remporté le grand prix des Press Cartoon Belgium, ont annoncé les organisateurs mardi soir après avoir réuni le jury. Ce prix récompense les meilleurs dessins parus dans la presse belge en 2018.

Le jury, composé de représentants de grandes ONG, avait pour tâche de sélectionner les trois meilleurs cartoons parmi une sélection de 126 dessins réalisés par 32 dessinateurs et parus dans la presse belge, tant néerlandophone que francophone, en 2018. Le grand prix, d'une valeur de 5.000 euros, a été attribué à Johan De Moor qui l'obtient avec deux ses dessins (ex aequo) parus respectivement les 12 février et 24 décembre. Le deuxième prix (2.000 euros) revient à Marec pour un dessin paru le 13 septembre 2018 dans Het Nieuwsblad, tandis que le troisième prix (1.000 euros est décerné à Kanar pour un dessin paru dans Moustique le 7 février 2018. Ces prix seront remis le 29 juin lors de l'ouverture du prochain Cartoon Festival International à Knokke-Heist.