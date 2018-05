Jury du Festival de Cannes: les femmes et les hommes de la présidente

Du Français Robert Guédiguian au Russe Andreï Zviaguintsev, en passant par les actrices Kristen Stewart et Léa Seydoux, passage en revue du jury du 71e festival de Cannes présidé par la star australienne Cate Blanchett.

- Cate Blanchett (Australie)

Récompensée deux fois aux Oscars pour "Aviator" de Martin Scorsese (2005) et "Blue Jasmine" de Woody Allen (2014), l'actrice australienne est la 12e femme à se voir confier la présidence cannoise. Ces derniers mois, elle est aussi devenue une figure de proue de la lutte contre le harcèlement sexuel en lançant, avec d'autres célébrités, la fondation "Time's Up" ("C'est fini") pour aider les victimes.

Comédienne aux mille visages, Cate Blanchett fut tour à tour la reine Elisabeth I ("Elizabeth" et "Elizabeth: l'âge d'or"), Bob Dylan ("I'm not there"), Katharine Hepburn ("Aviator"), ou encore la reine des Elfes, Galadriel, dans "Le seigneur des anneaux".

- Chang Chen (Taïwan)

L'acteur taïwanais Chang Chen, 41 ans, qui a débuté avec "Une belle journée d’été" d’Edward Yang, a acquis une renommée internationale avec "Tigre et Dragon" d’Ang Lee en 2000. Wong Kar-wai l'a enrôlé pour "Happy Together" et "The Grandmaster". Fils de l'acteur Zhang Guozhu, Chang Chen a été aussi à l'affiche de "Three times" et "The Assassin" de Hou Hsiao-Hsien, "Les Trois royaumes" de John Woo.

- Ava DuVernay (Etats-Unis)

Scénariste, réalisatrice, productrice américaine, Ava DuVernay, est célèbre pour son drame historique "Selma" (2014), son documentaire sur la justice pénale "Le 13e" (2016) et son adaptation Disney au cinéma du classique pour enfants "Un raccourci dans le temps", avec Oprah Winfrey et Reese Witherspoon.

Nommée aux Oscars et aux Golden Globes, Ava DuVernay, 45 ans, a été distinguée par le Prix de la meilleure réalisation au Festival de Sundance pour "Middle of Nowhere" en 2012.

Elle soutient le travail des réalisateurs noirs et des femmes réalisatrices au sein du collectif "Array Now" qu'elle a créé en 2010.

- Robert Guédiguian (France)

Cinéaste engagé, Robert Guédiguian a décroché le Prix Louis-Delluc en 1997 pour "Marius et Jeannette", premier succès public, sélectionné la même année à Cannes, dans la section Un Certain Regard. Amoureux de Marseille, le cinéaste en fait un des personnages principaux dans la plupart de ses films. Robert Guédiguian a tourné une vingtaine de longs métrages dont "Marie-Jo et ses deux amours" (2002), "Le Promeneur du Champ de Mars" (2004), "Les Neiges du Kilimandjaro" (2011) et "La Villa" (2017).

- Khadja Nin (Burundi)

Chanteuse burundaise, benjamine de huit enfants, Khadja Nin, 58 ans, a étudié très tôt la musique, avant de s'installer en Europe. Cocktails de pop occidentale et de rythmes africains et afro-cubains, des compositions comme "Sambolera Mayi Son" l'ont révélée. Hommage à Nelson Mandela, elle a écrit et composé "Ya, De vous à moi". Jeanne Moreau a réalisé le clip d'un autre succès, "Mama". Ambassadrice de Bonne Volonté de l’Unicef puis de l’Observatoire sur les migrations, Khadja Nin a été distinguée par le prix de l’Action Féminine 2016 décerné par l’Union des Femmes Africaines.

- Léa Seydoux (France)

Léa Seydoux, 32 ans, affiche déjà une longue filmographie avec de nombreux poids lourds du cinéma, de Quentin Tarantino à Woody Allen, de Benoît Jacquot à Christophe Honoré. Elle a également été une James Bond girl, aux côtés de Daniel Craig, dans "Spectre".

Petite-fille de Jérôme Seydoux, patron de Pathé, et petite nièce de Nicolas Seydoux, PDG de Gaumont, sa carrière alterne films d'auteurs et films à grand spectacle. Elle a été co-récipendiaire de la Palme d'or en 2013 pour "La Vie d'Adèle" d'Abdellatif Kechiche.

- Kristen Stewart (Etats-Unis)

L'actrice américaine accède à une renommée internationale avec la saga "Twilight" (2008-2012). Elle a débuté sur grand écran en 2002, à l'âge de 11 ans en jouant la fille de Jodie Foster dans le thriller "Panic Room" de David Fincher. Ces dernières années, Kristen Stewart, 28 ans, est venue à Cannes pour plusieurs films dont "Sur la route" de Walter Salles (2012), "Sils Maria" (2014) et "Personal Shopper" (2016), tous deux réalisés par le Français Olivier Assayas, et "Café Society" de Woody Allen.

- Denis Villeneuve (Canada)

Cinéaste et scénariste canadien, récemment couronné de deux Oscars pour "Blade Runner 2049", Denis Villeneuve, 50 ans, a signé son premier long métrage en 1998, "Un 32 août sur Terre", présenté à Cannes. En 2010, il est nommé pour le meilleur film étranger aux Oscars avec "Incendies" et, en 2017, le film de science-fiction "Premier contact" reçoit 8 nominations aux Oscars, dont meilleur film et meilleur réalisateur. En 2015, Denis Villeneuve était sur la Croisette avec "Sicario", un film sur la guerre contre les cartels de la drogue à la frontière américano-mexicaine.

- Andreï Zviaguintsev (Russie)

Cinéaste aux multiples récompenses, Andreï Zviaguintsev est devenu l’un des réalisateurs les plus respectés du cinéma russe et international. En 2003, le Lion d'or à Venise récompense "Le retour", son premier long métrage qui a signé le retour et la renaissance du cinéma russe. Ses films suivants, "Le Bannissement" (2007) puis "Elena" (2011) et "Leviathan" (2014), seront tous récompensés. Comme son dernier en date, l'âpre "Faute d’amour", qui a remporté le prix du Jury à Cannes en 2017.