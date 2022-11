Kanye West suggère qu'il sera candidat à la présidentielle américaine de 2024

(Belga) Le rappeur américain Kanye West, englué dans une série de polémiques, a suggéré qu'il serait candidat à l'élection présidentielle de 2024 et affirmé avoir proposé à Donald Trump d'être son colistier.

L'artiste, qui se fait appeler Ye, a publié une série de vidéos sur son compte Twitter dans la nuit de jeudi à vendredi, accompagnées du logo "Ye 24". Dans l'une d'entre elles, le rappeur de 45 ans évoque une conversation qu'il a eue avec l'ancien président Donald Trump, qui a lui-même annoncé sa candidature à l'élection américaine de 2024. "Je lui ai demandé d'être mon vice-président", déclare Ye, assurant que Donald Trump a "commencé a lui hurler dessus". Le trublion de la musique et de la mode s'était déjà lancé dans une improbable candidature à l'élection américaine de 2020, recueillant seulement 70.000 voix. Le 45ème président des Etats-Unis a confirmé vendredi avoir dîné avec la star du rap dans sa résidence de Floride, mais a assuré que le repas était "rapide" et "sans histoire". Au coeur d'une série de controverses, Ye a été vivement critiqué ces dernières semaines pour avoir porté un t-shirt détournant le slogan antiraciste "Black Lives Matter" et pour avoir publié sur Instagram et Twitter des propos dénoncés comme antisémites. Son ancien partenaire Adidas a aussi annoncé jeudi l'ouverture d'une enquête après que des employés du groupe ont accusé le rappeur de comportement à caractère sexuel déplacé et d'intimidations.