Ken Follett reverse des droits d'auteur pour restaurer une cathédrale bretonne

L'écrivain gallois Ken Follet a offert l'intégralité des droits d'auteur de son récit "Notre-Dame" publié après l'incendie du 15 avril 2019, pour restaurer la cathédrale de Dol-de-Bretagne, a annoncé lundi la Fondation du patrimoine (FdP).

"Ken Follett reverse l’intégralité de ses droits d’auteur à la FdP. Ensemble, ils choisissent d’affecter ce don aux travaux de restauration et de sécurisation d’une autre cathédrale, celle de Dol-de-Bretagne, soutenue par la Fondation. Elle reversera prochainement une somme d’un montant de 148.000 € à la commune", a précisé un communiqué.

L’ouvrage s’était vendu à travers le monde à plus de 113.000 exemplaires.

Ken Follett est connu notamment pour "Les Piliers de la terre" (1989), où il avait décrit précisément l’incendie de la cathédrale de Kingsbridge. Il avait raconté comment des milliers d’hommes et de femmes l'avaient rebâti à mains nues.

Fleuron de l’architecture gothique de Bretagne, la cathédrale Saint-Samson, classée au titre des monuments historiques depuis 1840, est très dégradée. Des travaux, pour un montant de 2,4 millions d'euros, ont été engagés en 2019 et devraient s'achever en 2024.

La charpente et la couverture ne sont plus étanches, les balustrades en granit sont abimées, certains parements doivent être remplacés ou consolidés, quatre verrières du XIIIe siècle, les plus anciens vitraux répertoriés en Bretagne, ne sont plus protégés.

Petite ville riche de son patrimoine religieux, militaire (remparts) et civil (maisons à pans de bois), Dol, non loin de Cancale, a engagé une procédure de classement en site patrimonial remarquable.