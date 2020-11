Ken Spears, le co-créateur de Scooby-Doo est décédé

Ken Spears est décédé le lundi 9 novembre à l’âge de 82 ans. Il était le co-créateur de Scooby-Doo. Son collègue, Joe Ruby est mort en août dernier.

Ken Spears et Joe Ruby avaient imaginé les personnages de Scooby-Doo, ce chien qui résout des mystères avec les humains. La première série était sortie en 1969. Par la suite, le duo a créé son propre studio d’animation et a produit d’autres séries telles que "Rambo" et "Police Academy".

"Warner Bros. Animation est attristée d’apprendre la mort de Ken Spears et adresse à ses proches ses plus sincères condoléances. Il était un véritable innovateur dans l’industrie, dont l’humour et la patte narrative continuent de ravir le public, a déclaré Sam Register, le président de Warner Bros. Animation, dans un communiqué. Il est impossible de trouver un écran dans le monde où Scooby-Doo n’a pas été diffusé. Nous sommes toujours inspirés par son travail à Warner Bros. Animation et sommes honorés de poursuivre son héritage à travers ses personnages adorés."

Kevin Spears est décédé en Californie des suites de complications d'une forme de démence a déclaré un de ses fils, Kevin, au Hollywood Reporter.