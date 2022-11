Kenan Görgün lauréat du prix triennal de la FWB pour son roman "Le second disciple"

(Belga) La Fédération Wallonie-Bruxelles a honoré lundi soir sept de ses auteurs et autrices en les récompensant de l'un de ses Prix littéraires lors d'une cérémonie au Théâtre de Namur.

Kenan Görgün y a ainsi remporté le prix triennal de la prose en langue française (doté de 8.000 euros) pour son roman "Le second disciple" qui traite de la conversion et de la radicalisation en prison. Le prix de la première œuvre en langue française (5.000 euros) a, lui, été attribué à Emmanuelle Dourson pour "Si les dieux incendiaient le monde". Almuneda Pano a décroché pour sa part le prix de la première œuvre de littérature jeunesse (5.000 euros) pour"Histoire en morceaux". Doté du même montant, le prix de la première œuvre en bande dessinée est allé à Alix Garin pour "Ne m'oublie pas". Enfin, la Fédération Wallonie-Bruxelles récompense aussi des auteurs en langue régionale. Le prix triennal de la prose (2.500 euros) a ainsi été attribué à Daniel Barbez pour "El réalité aurmintée", tandis que le prix de la première œuvre (500 euros) a récompensé Gustave Defechereux pour "Cwand m'papa féve dès wafes". Le prix Atomium (10.000 euros), déjà attribué en septembre dernier dans le cadre du BD Comic Strip festival, a été remis à l'autrice et dessinatrice Émilie Plateau.