L'acteur américain Samuel L. Jackson reçoit un Oscar d'honneur

L'acteur américain Samuel L. Jackson, égérie notamment de Quentin Tarantino, a reçu vendredi un Oscar d'honneur récompensant l'ensemble de sa carrière.

A 73 ans, cet acteur noir américain qui s'est illustré dans des films de Spike Lee ("Do the Right Thing") et de Quentin Tarantino ("Pulp Fiction", "Jackie Brown", "Django Unchained") et comme personnage récurrent de nombreux films Marvel, n'avait jusqu'à présent obtenu qu'une seule nomination aux Oscars pour "Pulp Fiction".

Il s'est vu remettre une statuette récompensant l'ensemble de sa carrière, deux jours avant la cérémonie grande des Oscars.

"152 titres de films, 27 milliards de dollars de recettes, plus que tout autre acteur dans l'histoire", a déclaré Denzel Washington en remettant la récompense à Samuel L. Jackson.

L'acteur, assis aux côtés de Quentin Tarantino dans la salle, est monté sur scène pour évoquer sa carrière, notamment ses rôles dans "Jurassic Park" et "Une journée en enfer".

"Ce fut un réel plaisir de laisser une souvenir indélébile au public en tant que +membre de gang numéro deux+, +braqueur+ et +Noir inoubliable+, pour n'en citer que quelques-uns", a-t-il plaisanté.

Lors de cette cérémonie, la star norvégienne Liv Ullmann, révélée internationalement par son rôle dans "Persona" d'Ingmar Bergman en 1967, avant de jouer dans plusieurs autres films du réalisateur suédois avec qui elle a eu une fille, a également reçu un Oscar.

Elaine May, 89 ans, qui avait été nominée aux Oscars pour le scénario de "Le ciel peut attendre" et "Primary Colors", a été la troisième personne honorée.

Ces Oscars d'honneur sont remis chaque année pour récompenser l'œuvre d'une vie.

L'an dernier, la cérémonie avait été annulée en raison de la pandémie, et celle de cette année a été retardée par une autre vague de Covid-19.

Danny Glover, 75 ans, remarqué dans "La Couleur Pourpre" de Steven Spielberg, puis aux côtés de Mel Gibson dans la saga "L'Arme fatale" a été honoré pour son militantisme politique.

Parallèlement à sa carrière d'acteur, Danny Glover a milité pour des causes allant du mouvement des droits civiques aux Etats-Unis à la fin de l'apartheid en Afrique du Sud.

Il a ainsi reçu le le prix humanitaire Jean Hersholt qui est un Oscar attribué de manière irrégulière par l'Académie pour récompenser un individu "dont l'action humanitaire a fait honneur à l'industrie du cinéma".