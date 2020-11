L'acteur britannique Dave Prowse, qui a incarné Dark Vador, est mort à l'âge de 85 ans

La mort du père: l'acteur britannique Dave Prowse, qui a incarné le personnage de Dark Vador dans la première trilogie de la Guerre des Etoiles, est décédé samedi matin à l'âge de 85 ans, a annoncé dimanche son agent.

"C'est avec grande tristesse que nous devons vous annoncer que notre client Dave Prowse est mort hier matin (samedi) à l'âge de 85 ans", a écrit son agent, Thomas Bowington, sur Facebook.

"Que la Force soit avec lui, toujours !" a déclaré M. Bowington à la BBC, déplorant une "perte véritablement et profondément déchirante pour nous et pour des millions de fans à travers le monde".

L'acteur américain Mark Hamill, qui a incarné Luke Skywalker, son fils dans la saga, a rendu hommage sur Twitter à un "homme gentil" qui était "bien plus que Dark Vador", citant notamment le champion d'haltérophilie qu'il était et "l'homme de la croix verte", super-héros anglais de la sécurité routière pour les enfants.

Dave Prowse avait décroché le rôle grâce à sa carrure - il mesurait 1,98 mètre. Mais comme le fort accent du comédien originaire de Bristol (ouest de l'Angleterre) avait été jugé peu approprié, la voix du personnage avait été jouée par James Earl Jones.

Il avait représenté l'Angleterre en haltérophilie pour les jeux du Commonwealth au début des années 1960, avant d'embrasser une carrière de comédien.

Armure noire, respiration mécanique et pouvoirs entièrement voués au mal, le personnage de Dark Vador dans la Guerre des étoiles (Darth Vader dans Star Wars, en anglais) est entré dans le panthéon des personnages maléfiques grâce à la célèbre réplique: "Je suis ton père".

"Vador est le plus grand méchant du grand écran de tous les temps", avait d'ailleurs revendiqué Dave Prowse auprès de l'AFP en 2013, lors d'un festival Star Wars à Cusset (Allier).

Pendant de nombreuses années, ce représentant du côté obscur de la Force a parcouru la planète à la rencontre des inconditionnels de la saga.

- Chewbacca ou Vador? -

La série de films Star Wars compte aujourd'hui neuf épisodes, dont Dark Vador est un personnage essentiel.

Les opus I, II et III (sortis entre 1999 et 2005) racontent l'enfance, l'adolescence et le passage à l'âge adulte d'Anakin Skywalker, un chevalier Jedi (des combattants du bien - la "Force" - aux pouvoirs paranormaux) qui à la fin de l'épisode III finit par basculer du côté obscur. Affreusement mutilé, il est sauvé par le camp du "côté obscur de la Force", qui place ce qui reste de son corps dans cette sinistre armure noire le maintenant en vie.

Les opus IV, V et VI - les premiers jamais réalisés, sortis entre 1977 et 1983 - racontent l'affrontement de Dark Vador et Luke Skywalker, son fils, devenu lui aussi un chevalier Jedi, qui finira par le vaincre et apprendre ses origines - d'où le célèbre "Je suis ton père". Enfin, les épisodes VII, VIII et IX (2015-2019) voient réapparaître des méchants à l'esthétique fortement inspirée de l'incontournable et défunt Dark Vador, comme un spectre qui hanterait les trois films.

L'acteur Daniel Logan, qui a joué Boba Fett dans "Star Wars, Episode II: l'attaque des clones", a publié sur Twitter une photo où il apparaît en compagnie du comédien, écrivant: "Triste d'apprendre la mort d'un membre de la famille #StarWars. RIP Dave Prowse (...) Heureux d'avoir pu t'avoir comme ami. Repose-toi à présent et sois avec la Force !"

Le réalisateur britannique Edgar Wright a lui aussi rendu hommage à Dave Prowse. "Quand j'étais enfant, il ne pouvait pas y avoir plus connu que Dave Prowse pour moi (...) Repose en paix".

Né le 1er juillet 1935 à Bristol dans une famille modeste, David Prowse a été élevé par sa mère et n'a jamais connu son père.

Passionné par l'haltérophilie, il a participé au concours de M. Univers. Pendant les années où il a pratiqué cette discipline en compétition, il est devenu ami avec Arnold Schwarzenegger et Lou Ferrigno.

Celui qui a incarné le monstre de Frankenstein dans "Casino Royale" (1967) est également apparu en 1971 dans "Orange Mécanique" de Stanley Kubrick, où il jouait le garde du corps.

C'est là que le créateur de Star Wars, George Lucas, l'aurait repéré avant de l'inviter aux auditions pour les rôles de Dark Vador et de Chewbacca. Prowse avait choisi sans hésitation Dark Vador, car "on se souvient toujours du méchant".