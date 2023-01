L'acteur Marvel Jeremy Renner "amoché" après son accident

(Belga) L'acteur américain Jeremy Renner, connu notamment pour son rôle de Hawkeye dans l'univers Marvel, a expliqué mardi être "amoché" après son accident avec sa propre dameuse devant son domicile du Nevada.

Le quinquagénaire a dû être transporté à l'hôpital dimanche matin, après s'être fait rouler dessus par la machine, comparable à celles utilisées par les stations de ski pour préparer les pistes, qu'il utilisait pour tenter de dégager la neige qui bloquait la voiture d'un des membres de sa famille. Mardi, il a posté un cliché de lui sur Instagram, le montrant alité et le visage tuméfié. "Merci pour tous vos mots gentils", a-t-il partagé sur le réseau social. "Je suis trop amoché pour écrire. Mais je vous envoie de l'amour à tous." Son agent Sam Mast a expliqué que l'acteur avait été opéré. "Il reste en soins intensifs, dans un état critique mais stable", a-t-il déclaré, en soulignant que le comédien "fait des progrès et est éveillé, il parle et son moral est bon." Les premiers éléments de l'enquête ne montrent aucune présence de drogue ou d'alcool dans ce que les autorités ont qualifié de "tragique accident" lors d'une conférence de presse mardi. L'enquête se poursuit notamment en raisons des "blessures graves" infligées à l'acteur, et examine de possibles problèmes mécaniques de la dameuse qui a écrasé l'acteur, a expliqué Darin Balaam, le shérif du comté de Washoe dans le Nevada. Selon lui, l'appareil à chenilles d'environ six tonnes de la marque PistenBully avait commencé à rouler toute seule et l'acteur s'est blessé alors qu'il essayait "de regagner le siège conducteur". (Belga)