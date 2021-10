Vous l'avez vu dans Batman ou Inception: l'acteur Michael Caine met un terme à sa carrière

L'acteur britannique Michael Caine a décidé de mettre un terme à sa carrière, après plus de 60 ans et deux Oscars. Le film "Best Sellers", sorti le mois passé dans les salles américaines et canadiennes, est donc son dernier, a-t-il annoncé samedi sur les ondes de la BBC. L'artiste de 88 ans pointe principalement des raisons de santé. "J'ai quelques soucis à la colonne vertébrale et cela tire jusque dans mes jambes, ce qui m'empêche de bien courir", a-t-il précisé.

Le comédien ne quitte cependant pas totalement la scène publique. "J'ai écrit plusieurs livres à succès. Je ne me considère à présent plus comme un acteur mais comme un auteur", a-t-il souligné. Il a précisé que cette reconversion était plaisante car, "en tant qu'acteur, il faut se lever à l'aube pour rejoindre le studio, tandis que l'écrivain peut commencer sa journée sans quitter son lit".

Michael Caine fera cependant une exception à sa retraite pour endosser un petit rôle de trois ou quatre minutes, d'après les voeux de Christopher Nolan. Pour le réalisateur britannico-américain, il avait joué dans "Dunkerque" en 2017 et Tenet en 2020. Dans "Best Sellers", l'acteur octogénaire interprète un auteur grincheux qui part en tournée à contre-cœur.

Michael Caine a reçu plus récompenses au cours de sa carrière, dont deux Oscars du meilleur acteur dans un second rôle pour "Hannah et ses sœurs" et "L'Œuvre de Dieu, la Part du Diable".

Plus récemment, l'acteur a notamment participé à la trilogie de Batman "The Dark Knight" dans le rôle d'Alfred.