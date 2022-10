L'actrice Angela Lansbury, star de la série "Arabesque", est morte

(Belga) L'actrice américano-britannique Angela Lansbury, connue pour son rôle d'inoxydable mamie-détective dans la série "Arabesque", est morte à l'âge de 96 ans, a annoncé sa famille mardi à des médias américains.

La comédienne "est morte paisiblement dans son sommeil chez elle à Los Angeles (...), cinq jours tout juste avant son 97e anniversaire", ont expliqué ses proches. La série américaine "Arabesque", dans laquelle elle campait une pétulante auteure de romans policiers capable de se convertir en détective amateure à ses heures perdues, lui avait valu quatre de ses six Golden Globes. L'actrice, qui s'était illustrée dans de nombreuses comédies musicales et dans plus de soixante films depuis les années 1940, avait également reçu un Oscar d'honneur pour sa carrière en 2014. Elle laisse derrière elle trois enfants, trois petit-enfants, cinq arrières-petits-enfants, ainsi que son frère selon le communiqué. Son mari, l'acteur britannique Peter Shaw, était mort en 2003. "Une cérémonie privée pour la famille se tiendra à une date qui reste à déterminer", a ajouté sa famille dans le communiqué.