L'actrice belge Sand Van Roy porte plainte contre Luc Besson pour viol

(Belga) L'actrice belgo-néerlandaise Sand Van Roy a porté plainte en Belgique contre le réalisateur français Luc Besson pour viol, rapportent lundi soir la chaîne privée flamande VTM ainsi que HLN.be.

Sand Van Roy avait déjà porté plainte en 2018 en France contre Luc Besson mais l'affaire avait été classée. L'actrice de 34 ans espère désormais bénéficier d'une enquête plus équitable en déposant plainte en Belgique. Me Joris Van Cauter, son avocat a qualifié l'enquête française de "simulacre". "Il n'y a pas eu de véritable enquête en France", a-t-il expliqué lors du journal de la chaîne privée flamande. Et d'ajouter qu'il ne pouvait pas imaginer "qu'on n'examine pas ces preuves en Belgique." Thierry Marembert, l'avocat de Luc Besson, a qualifié pour sa part la plainte de "manoeuvre de diversion" afin de détourner l'attention de l'affaire française qui a été classée sans suite. (Belga)