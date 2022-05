L'AmfAR lève 19 millions de dollars pour la recherche contre le sida

L'AmfAR, fondation américaine contre le sida, a levé plus de 19 millions de dollars (17,7 millions d'euros), plus du double du montant récolté un an plus tôt, lors d'une vente aux enchères jeudi à Antibes, dont l'invité d'honneur était Robert de Niro, a constaté l'AFP.

Lors d'une prestigieuse soirée, en marge du 75e Festival de Cannes, avec plus de 800 invités, principalement américains, des œuvres d'art, des moments privilégiés avec des stars ou encore des voyages de luxe ont été vendus au bénéfice de la recherche contre le sida.

Surprise de la vente: une œuvre de Jeff Koons, non affichée au catalogue des enchères, s'est arrachée à 2,1 millions d'euros. L'artiste a offert au gala de charité son premier NFT, à partir de la sculpture "Moonphases", qui sera envoyée sur la Lune par la Nasa.

L'invité d'honneur du plus important gala de bienfaisance en Europe, l'acteur Robert de Niro, est aussi venu présenter une œuvre de son père, artiste peintre, qui s'est vendue 500.000 euros.

L'heureux acquéreur va aussi partager un déjeuner avec l'acteur américain dans un de ses restaurants new-yorkais.

Dans les jardins de l'Hotel Eden-Roc du cap d'Antibes jeudi soir, et lors du dîner de gala, de nombreux mannequins ont été photographiés: Milla Jovovich, Cindy Bruna, Jordan Barrett et Isabeli Fontana.

Des stars du cinéma américain se sont aussi pressés pour cet événément en plein festival de Cannes: Leonardo di Caprio, très discret sous sa casquette et entouré de gardes du corps, mais aussi Eva Longoria, bien plus accessible, Tom Hanks ou encore Casey Affleck.

Côté français, la star du PSG Kylian Mbappé a participé au dîner, lui aussi très protégé.

L'Amfar a été créée par Elizabeth Taylor au début des années 1980. Il s'agit de la première association privée de lutte contre le sida.