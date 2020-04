L'Ancienne Belgique signe une lettre ouverte pour des mesures de soutien structurelles

(Belga) La salle de concert bruxelloise Ancienne Belgique publie lundi une lettre ouverte avec d'autres acteurs européens de la musique afin de demander aux gouvernements des mesures d'aide suffisantes. Les effets de la crise du coronavirus et des mesures de confinement se feront encore sentir pendant longtemps, redoutent-ils.

La saison des festival approche, mais l'incertitude autour de leur tenue en présence de milliers de spectateurs est grande. De nombreuses sorties d'albums ont été reportées, avec des répercussions en chaîne sur les disquaires, les programmateurs musicaux ou encore l'industrie des concerts. L'Ancienne Belgique (AB) a elle-même décidé de fermer ses portes jusqu'au 3 mai. Des raisons suffisantes pour qu'une quarantaine d'organisations musicales européennes tirent la sonnette d'alarme. "Face à cette situation, nous demandons un soutien public urgent et durable et une politique structurelle au niveau européen, national, régional et local pour assurer l'écosystème musical. Ainsi, il pourra à nouveau s'épanouir dans toute sa diversité", stipule la lettre ouverte. Le secteur de la musique a été l'un des premiers à être touché par la crise, et sera l'un des derniers à en sentir les effets, sans doute jusqu'en 2021, craignent les acteurs du secteur. (Belga)