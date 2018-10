L'art après 1918: l'éclatement et la quête de nouvelles inspirations

L'horreur des combats de la Première Guerre mondiale a provoqué dans l'art une recomposition à la recherche de nouvelles inspirations: des groupes d'artistes vont plonger dans le rêve surréaliste, la dénonciation sociale, le retour à l'ordre et au figuratif.

Les avant-gardes --cubisme, expressionnisme, art abstrait-- étaient complètement formées entre 1905 et 1914, avant le conflit, soulignent les experts de cette période.

Ce qui apparaît en 1917/18, c'est la "terrible tristesse" dans l'expression artistique, "marquée par les images figées, les couleurs sombres", explique à l'AFP le professeur Peter Read de l'Université du Kent: "la civilisation a fait banqueroute. Une campagne de démoralisation est menée par les artistes pour réinventer le monde. On veut du Marx --transformer le monde-- et du Rimbaud --changer la vie--".

Les fronts ont aussi séparé nombre d'artistes qui étaient amis, recomposant les groupes.

Pour Claire Garnier, du Musée Picasso à Paris, ex-commissaire de l'exposition "1917", il faut "déconstruire l'idée" que l'art moderne serait complètement né de réactions au conflit.

"Dada est né dès 1916, fait-elle valoir. La réaction a posteriori est plus observable en Allemagne qu'en France ou en Angleterre: les artistes allemands décrivent davantage le front et ses conséquences".

"On observe un basculement vers la photo et le cinéma, plus efficaces" que la peinture pour décrire les combats, observe-t-elle, alors que les artistes séjournent peu dans les tranchées, à quelques exceptions près.

Les débats sont vifs entre 1916 et 1918 dans les cafés de Montparnasse, foyer principal d'effervescence artistique, au moment où les écrivains comme André Breton ou Louis Aragon ouvrent la voie vers le surréalisme.

Dans toute l'Europe, les mouvements artistiques désorientés semblent chercher chacun la meilleure réponse au traumatisme: esthétique de la machine avec le cubisme-réalisme ou le précisionnisme, formes et couleurs pures et harmonieuses avec le mouvement hollandais De Stijl, dépouillement des formes avec le Bauhaus allemand; constructivisme (notamment en Russie) avec ses formes géométriques.

Mais aussi "Pittura metafisica" de peintres comme Giorgio de Chirico, mystiques, mystérieux, et surtout Dada et la revanche de la provocation, de l'irrationnel sur les systèmes raisonnables.

La troisième inspiration est la satire acerbe, chez les expressionnistes allemands, qui décrivent la corruption, la prostitution d'un monde qui recommence comme avant.

- Aura de Freud -

Dès 1916, Dada naît à Zurich et Tristan Tzara l'importe à Montparnasse en venant voir André Breton, ouvrant aussi la voie au surréalisme.

Ce qui changera chez les peintres, c'est la radicalisation dans le choix des sujets, explique l'historienne Annette Becker, professeure à l'Université de Nanterre.

"Je suis persuadée que (Marcel) Duchamp a pensé aux tranchées en 1917 quand il a inventé son célèbre urinoir, dérision exceptionnelle quand tant d'hommes sont mutilés y compris sexuellement", cite-t-elle à l'AFP à titre d'exemple.

Freud exerce son aura: il s'agit de "rechercher un avenir meilleur en plongeant dans les profondeurs de l'inconscient, en réaction contre l'esprit trop automatique", face au monde de la machine, "dans lequel l'homme est un petit rouage", affirme Peter Read.

Certaines expériences post-conflit sont sources d'inspiration: ainsi le délire des soldats commotionnés a pu inspirer l'écriture automatique.

Une aspiration à l'ordre se manifeste chez certains comme Picasso. Son retour au figuratif est controversé.

"Picasso fait école, et beaucoup d'artistes qui avaient été cubistes et futuristes reviennent à un style classique de figuration, aux modèles de la Renaissance. Ayant vu une société explosée, ils cherchent des amarres, une base solide", explique le chercheur britannique.

"Tous les artistes peignent comme avant mais des scènes d'une terrible dureté. Chez les Allemands la douleur se voit encore plus, chez Grosz, Dix et Beckmann par exemple", note Annette Becker. Ce sont les Allemands vaincus qui représentent le plus les mendiants, les gueules cassées.

- De Moscou à New York -

En Russie, alors que la révolution bolchévique avait créé une ébullition artistique, celle-ci sera recadrée, jugulée par le régime communiste, donnant naissance au réalisme socialiste.

Quant aux Etats-Unis, c'est d'Europe que les nouvelles écoles ont été importées, déjà en pleine guerre, d'abord à New York, par des artistes comme Francis Picabia et Marcel Duchamp, remplaçant un certain académisme.

De riches collectionneurs américains subventionneront Dada, le surréalisme, l'art nouveau. Et un mouvement d'artistes noirs se formera même à Harlem.