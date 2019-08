L'art contemporain à l'honneur dans une quarantaine de galeries bruxelloises

(Belga) Les galeries d'art bruxelloises dévoileront leurs plus belles pièces du 5 au 8 septembre, lors du Brussels Gallery Weekend. L'événement, qui jouit d'une réputation internationale, avait attiré quelque 10.000 visiteurs l'année dernière.

Depuis douze ans, le Brussels Gallery Weekend contribue à faire rayonner la diversité de la scène artistique contemporaine à Bruxelles. Une quarantaine de galeries du centre-ville, du Sablon et d'Ixelles, pour la plupart, participent cette année avec des collections très diverses. Le public pourra y contempler les œuvres d'artistes de renom tels que les Américains Maya Hayuk et Keith Haring ou encore Pablo Picasso. La scène belge bénéficiera également d'une belle vitrine, comme l'artiste Emmanuel Van Der Auwera, connu pour ses vidéos et ses installations conceptuelles, que l'on retrouvera chez Harlan Levey Project ainsi qu'au Botanique. La Patinoire Royale mettra quant à elle en exergue le travail de trente-cinq artistes de chez nous, tandis que la Galerie de La Béraudière présentera une exposition sur Keith Haring et son entourage belge. Des parcours pédestres et cyclables sont prévus pour les visiteurs, ainsi qu'une navette gratuite qui reliera le haut et le bas de la ville. Les amateurs d'art contemporain pourront également se laisser guider par des itinéraires par quartier, téléchargeables depuis le site internet de l'événement (//brusselsgalleryweekend.com/). (Belga)