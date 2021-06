L'artiste belge Jan Fabre devant le tribunal: il est accusé de violence, intimidation et harcèlement sexuel

Jan Fabre est accusé de comportements inappropriés sur plusieurs danseurs de sa compagnie Troubleyn. L’auditorat du travail d’Anvers a décidé de le convoqué devant le tribunal.

Le tribunal du travail d'Anvers a décidé de citer Jan Fabre, l'artiste et homme de théâtre, à comparaître devant le tribunal pénal dans l'affaire concernant sa compagnie de danse Troubleyn. Fabre est accusé de violence, d'intimidation et de harcèlement sexuel au travail impliquant douze employés, ainsi que d'atteinte à l'intégrité d'une personne.

Le bal de l'affaire Troubleyn a commencé à rouler à l'automne 2018 en raison d'une lettre ouverte publiée dans plusieurs journaux par un certain nombre de (anciens) danseurs/employés de la compagnie de danse dans le contexte du mouvement #metoo. Dans cette lettre, les signataires accusent Fabre de harcèlement, d'intimidation, d'abus de pouvoir, de jeux psychologiques et de comportements sexuellement transgressifs, ce qui aurait conduit plusieurs membres à quitter l'entreprise et à chercher une aide psychologique. L'auditorat du travail a ouvert une enquête et a maintenant décidé de porter l'affaire devant le tribunal correctionnel. L'affaire sera ouverte le 21 septembre, mais on ne sait pas encore quand elle sera entendue. L'auditorat du travail ne souhaite pas faire d'autres commentaires sur cette affaire pour l'instant.