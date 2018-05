L'artiste Laure Prouvost représentera la France à la Biennale de Venise

L'artiste française Laure Prouvost, qui travaille à Londres et Anvers, représentera le France à la 58e Biennale internationale d'art contemporain de Venise en 2019, a annoncé vendredi le ministère de la Culture.

"Le comité d'experts a particulièrement retenu sa capacité à se saisir de sujets aussi intimes qu'universels qu'elle déploie dans l'espace en usant de médiums extrêmement divers", a indiqué le communiqué du ministère.

Née en 1978 à Lille, Laure Prouvost a été formé au Goldsmiths College et à la Central St Martins de Londres. Elle a remporté le prestigieux Turner Prize en 2013 avec une installation vidéo sur un grand-père fictif.

La ministre de la Culture Françoise Nyssen "salue le travail de Laure Prouvost dont la carrière internationale est à l'image du dynamisme de la scène artistique française", a précisé le communiqué.

Le Palais de Tokyo à Paris consacrera à cette artiste une exposition intitulée "Ring, Sing and Drink for Trespassing" à partir du 22 juin.

Laure Prouvost succède au plasticien Xavier Veilhan qui avait proposé un dispositif musical immersif baptisé "Studio Venezia", lors de la Biennale de Venise 2017.

Venise accueille en alternance une Biennale d'art contemporain les années impaires et une Biennale d'architecture les années paires. Créé en 1893, l'événement est considéré comme une des plus prestigieuses manifestations artistiques en Europe et dans le monde.