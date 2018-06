L'auteur Luc Deflo entre sur le marché francophone avec son polar "A toi de voir"

(Belga) L'auteur néerlandophone Luc Deflo a présenté jeudi soir, à la librairie UOPC à Auderghem, la version française de son polar intitulé "A toi de voir", désormais disponible dans toutes les librairies en Belgique. Avec une trentaine de livres publiés en 20 ans et plus de 650.000 exemplaires vendus, ce Bruxellois bien connu dans le nord du pays fait aujourd'hui sa première incursion sur le marché francophone belge. Sa sortie en France est attendue dans les prochaines semaines.

Si l'intrigue se déroule à Malines dans la version originale parue en 2017, le décor a été transposé à Uccle pour les francophones. L'histoire se passe à huis clos. Une prostituée est retrouvée morte dans un maison close de luxe à Uccle. Quatre personnes sont présentes au moment du drame. L'une d'elles est le meurtrier. Le suspense est maintenu jusqu'à la dernière page. "C'est un livre très accessible", remarque Luc Deflo. "J'ai aussi des livres qui sont vraiment durs, qui sont forts. Celui-ci est une sorte d'Agatha Christie un peu modernisé. Il faut chercher avec le policier qui a commis le meurtre. Ils sont dans un bordel très chic et donc personne n'est là officiellement". L'auteur vise en premier lieu le marché francophone belge. Luc Deflo explique que c'est l'insistance de sa voisine à vouloir le lire et son incompréhension de voir ses romans traduits dans d'autres langues, en allemand notamment, qui sont à l'origine de cette traduction en français. Il précise qu'il faut généralement passer par Paris pour traduire un livre depuis le néerlandais et que cela complique la démarche. Son polar "A toi de voir" a finalement été traduit en Belgique par l'auteure Emmanuèle Sandron. Il est publié aux éditions Bitbook.be. (Belga)