L'autobiographie de Woody Allen sortira en français le 29 avril

L'autobiographie de Woody Allen paraîtra en français le 29 avril aux éditions Stock (groupe Hachette Livre) sous le titre "Soit dit en passant", a-t-on appris jeudi auprès de cet éditeur.

"Ce livre est le récit exhaustif de sa vie, à la fois personnelle et professionnelle, et revient sur sa carrière au cinéma, à la télévision, sur la scène des clubs ainsi que sur son travail d’écrivain", a indiqué l'éditeur dans un communiqué.

L'annonce cette semaine de la prochaine publication des mémoires de l'acteur et réalisateur américain a provoqué un tollé aux Etats-Unis.

L'éditeur Grand Central Publishing, filiale d'Hachette, avait annoncé lundi, à la surprise générale, avoir acquis les droits des mémoires du metteur en scène new-yorkais et leur parution prochaine, le 7 avril.

Jusqu’à présent, les grands éditeurs américains s’étaient refusés à publier l’autobiographie du cinéaste. Woody Allen est soupçonné d’agressions sexuelles sur sa fille adoptive, Dylan Farrow, alors âgée de 7 ans, en 1992.

La prochaine sortie de l'autobiographie de Woody Allen qui doit paraître aux Etats-Unis le 7 avril sous le titre "A propos of nothing" a été vivement critiquée par Ronan Farrow, fils du cinéaste et à l'origine de l'affaire Weinstein.

"Hachette n'a pas procédé à des vérifications quant au contenu de ce livre", a affirmé le fils de Woody Allen, qui a pris ses distances depuis longtemps avec son père. Ronan Farrow a soutenu que l'éditeur n'avait pas contacté sa sœur Dylan pour comparer sa version à celle de son père adoptif, Woody Allen, ce qui constitue, pour lui, "un manque fou de professionnalisme".

"Cela démontre un manque d'éthique et de compassion pour les victimes d'agressions sexuelles", a dénoncé M. Farrow qui annoncé qu'il ne travaillera plus avec le groupe Hachette.

Ronan Farrow a publié, en octobre, son second livre, "Catch and Kill", qui évoque les dessous de son travail d'enquête pour révéler les accusations de harcèlement et d'agression sexuelle dont fait l'objet le producteur Harvey Weinstein.

Succès d'édition, l'ouvrage a été édité aux Etats-Unis par la maison Little, Brown and Company, filiale d'Hachette et traduit en français chez Calmann-Levy, également filiale d'Hachette, sous le titre "Les faire taire".