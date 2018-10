L'école internationale Musica Mundi officiellement inaugurée à Waterloo

(Belga) Organisatrice de stages d'été et d'un festival musical depuis près de vingt ans à Waterloo, l'asbl Musica Mundi a ouvert officiellement lundi la Musica Mundi School, une école primaire et secondaire accueillant des jeunes musiciens du monde entier. L'école est installée dans le domaine du monastère Notre-Dame de Fichermont et elle dispense un enseignement complet pour les jeunes musiciens âgés de 10 à 18 ans. Elle a décroché la certification qui lui permet de devenir une Cambridge International School. Pour cette première rentrée, elle accueille 23 élèves répartis en cinq classes.

Ces élèves ont été sélectionnés sur audition et viennent d'un peu partout dans le monde: de Malaisie, de Russie, de Bulgarie, de divers pays européens dont la France, et également la Belgique. Il s'agit de la première école de ce type à intégrer la famille des Cambridge International School. Les élèves pourront à la fois s'y consacrer à leur passion pour la musique et développer leurs talents dans ce domaine plusieurs heures par jour avec des professeurs de haut niveau, et suivre en parallèle un enseignement classique de qualité. Depuis dix ans, la Loterie nationale soutient les stages d'été et le festival de musique Musica Mundi. Le projet d'école, lui, se verra octroyer un subside de 200.000 euros récurrent pour les années 2018 et 2019 afin de couvrir les frais liés notamment aux transformations acoustiques du bâtiment. Celui-ci a été modifié pour offrir des conditions de travail optimales aux jeunes musiciens. Durant la cérémonie d'inauguration, les fondateurs Leonid et Hagit Kerbel ont également eu l'honneur de voir leur établissement déclaré "All Steinway School", une première en Belgique. (Belga)