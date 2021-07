L'écrivain belge Henri Vernes est décédé à 102 ans

L'écrivain et créateur du célèbre héros de roman d'aventures Bob Morane, célébré notamment dans une célèbre chanson du groupe rock Indochine, s'est éteint ce dimanche 25 juillet à l'âge de 102 ans, rapportent plusieurs médias belges. Né à Ath le 16 octobre 1918, il a écrit plus de 200 livres.

Henri Vernes est né Charles-Henri Dewisme le 16 octobre 1918 à Ath (Hainaut, Belgique). Il vivra très jeune la séparation de ses parents et ira vivre chez ses grands-parents. Il entame sa scolarité à Tournai. A l'âge de 16 ans, il quitte le collège Notre-Dame, tente un début de vie professionnelle dans la boucherie paternelle mais ne poursuit pas et reprend le chemin du collège, cette fois à Enghien. Muni de faux papiers, il décide en 1937 de partir pour la Chine. Au départ de Marseille, il passera par Port-Saïd, Djibouti, Colombo, Singapour et Saïgon, puis Hong-Kong et Canton. Il se rendra encore à Shanghaï d'où il reprendra la route de la Belgique. Il en gardera le goût de l'aventure.

Il épouse en 1940 Gilberte, la fille d'un diamantaire anversois qui l'initiera à cette profession. Le mariage fait long feu et le couple se sépare en 1941. Dewisme s'engage dans la Résistance pendant la Seconde guerre mondiale -il recueille et transmet des informations à Londres- et se met à fréquenter le milieu littéraire. Son premier livre "La Porte ouverte" paraît en 1944. Après la guerre, il choisit de se lancer dans une carrière de journaliste et travaille à Paris. Parallèlement à cela, il continue à écrire des romans et des contes. En 1949, paraît son roman "La Belle Nuit pour un Homme mort".

Il revient vivre en Belgique. En 1953, il crée le personnage de l'aventurier Bob Morane, dont il contera les péripéties dans près de 200 romans. Le premier numéro des aventures de Bob Morane s'intitule "La Vallée Infernale" et est publié sous le nom d'Henri Vernes dans une collection de romans destinée aux jeunes, Marabout Junior. Le livre fait un tabac et Henri Vernes écrit rapidement une suite, "La Galère Engloutie". Vingt-neuf volumes des aventures de Bob Morane et de son ami Bill Balantine paraîtront ainsi jusqu'en 1958.

Le succès est immense et les aventures de Bob Morane feront l'objet d'adaptations télévisée, en bandes dessinées, en dessins animés et en jeux vidéos. Ainsi, en 1959, une adaptation des romans en BD commence avec "L'Oiseau de Feu". Là aussi, l'engouement est au rendez-vous. Un court-métrage est produit en 1960, "L'Espion aux cent visages" et en 1964, c'est une série télévisée de 26 épisodes qui voit le jour. Les romans connaissent un nouveau souffle dès 1959 avec le début du cycle de l'Ombre Jaune qui comptera 11 tomes jusqu'en 1965. "Commando Épouvante", le 100e numéro de Bob Morane, est publié en 1970.

Les années 70 sont compliquées pour la société Marabout et Bob Morane paraît dès 1978 à la Librairie des Champs Elysées, puis de 1980 à 1983 à la Bibliothèque Verte. C'est à cette époque aussi que le groupe français Indochine sort son hit "L'aventurier", dont le héros est Bob Morane. Après 30 ans de succès et 155 volumes, Henri Vernes accorde une pause à son héros et va se consacrer à un nouveau projet "DON", une série érotique, en totale opposition au personnage de Bob Morane, écrite sous le pseudonyme de Jacques Colombo. Vernes adapte également, pendant cette période, Bob Morane pour la bande dessinée. En 1988, un nouveau roman du célèbre aventurier paraît, "L'Arbre de la Vie". Pour ses 40 ans, en 1993, Bob Morane compte 164 volumes relatant ses aventures.

Henri Vernes est fait, en 1999, Officier dans l'Ordre des Arts et des Lettres par la ministre française de la Culture, Catherine Trautmann. En 2003, il publie la 186e aventure de son héros, "Les Esprits du Vent et de la Peste". À ce jour, les aventures de Bob Morane ont largement dépassé le cap des 200 romans et ont été traduites en une dizaine de langues. En 2012, Henri Vernes délaisse quelque peu son personnage favori pour publier ses "Mémoires".