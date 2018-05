L'édition 2018 du Festival international du film de Dubaï annulée

Le Festival international du film de Dubaï (DIFF) réduit sérieusement la voilure: il aura lieu désormais tous les deux ans et l'édition 2018 a été purement et simplement annulée, ont annoncé les organisateurs.

La 15e édition se tiendra donc à une date non précisée en 2019, conformément à "une nouvelle stratégie pour soutenir la croissance et l'évolution du film et des industries de contenu dans la région", indique le DIFF dans un communiqué, sans autre explication.

Depuis 14 ans, près de 2.000 films ont été projetés à ce festival, dont 500 du monde arabe. Le DIFF dit également avoir aidé plus de 200 réalisateurs arabes dans leurs projets.

Des journaux ont cité dans le passé des problèmes de financement.

L'annonce intervient en pleine montée en puissance d'une industrie du divertissement en Arabie saoudite avec la prochaine réouverture des cinémas.

Jeudi, le quotidien émirati The National a indiqué que "plusieurs personnes clés (du Festival de Dubaï) avaient perdu leurs fonctions".