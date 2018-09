L'édition néerlandaise commentée de "Mein Kampf" disponible en librairie

(Belga) Une traduction néerlandaise du manifeste nazi d'Adolf Hitler "Mein Kampf" est disponible depuis ce mercredi en librairie. Tombé dans le domaine public en janvier 2016, le pamphlet a été réédité dans la langue de Vondel par la maison d'édition Prometheus. Sa publication est accompagnée d'annotations critiques.

"Mein Kampf" (en français "Mon combat") a été rédigé en 1924 par Adolf Hitler, alors incarcéré après l'échec de son putsch. À la mort du dirigeant nazi, les droits de son livre sont revenus à l'État-région de Bavière. Traduit en néerlandais, l'ouvrage est disponible pour la première fois en Flandre et aux Pays-Bas depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Une première réédition commentée était déjà parue en 2016 en Allemagne. Outre la valeur historique du manifeste et le succès de librairie qu'avait suscité sa réédition commentée en allemand, "les versions douteuses qui jalonnent le web" ont influencé la décision de Prometheus. "Dans notre réédition, 'Mein Kampf' est non seulement replacé dans un contexte historique, mais il est aussi annoté de manière à réfuter les mythes et mensonges relatés", précise la maison d'édition. Pour la rédactrice en chef de l'hebdomadaire juif néerlandais "Nieuw Israëlietisch Weekblad, "cette remise en perspective est nécessaire à une époque où le savoir historique est en déclin". Michael Freilich, son homologue flamand du mensuel "Joods Actueel", abonde dans son sens: "Mein Kampf est disponible sur Internet. Toute personne, soit-elle animée de mauvaises intentions, peut le télécharger facilement. La plus-value de cette version réside dans sa capacité à affaiblir les mensonges et théories complotistes véhiculées", a-t-il estimé sur les ondes de Radio 1. Pour lire le manifeste annoté en français, les francophones devront s'armer de patience. La maison d'édition Fayard a repoussé la publication de sa traduction à l'horizon 2020.