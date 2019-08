L'Egypte présente les travaux du Palais du Baron Empain, critiqués sur internet

Le gouvernement égyptien a présenté dimanche aux médias les travaux de restauration en cours du Palais du Baron Empain au Caire, qui font l'objet de critiques virulentes sur les réseaux sociaux.

Ce palais, situé dans le quartier huppé d'Héliopolis dans l'est de la capitale, a été construit en 1907 par le baron belge Edouard Empain.

Inspiré du temple Angkor Vat, au Cambodge, il marie les architectures hindoues et européennes.

Sur Internet, seul espace d'expression pour les critiques du gouvernement, les Egyptiens ont raillé les travaux effectués avec des peintures blanche et rouge brique jugées de mauvaise qualité et non conformes à l'esprit originel du bâtiment.

"Qui est l'imbécile derrière la restauration des palais d'Egypte? Notre patrimoine est détruit de manière systématique", a fustigé une internaute sur Twitter.

"Vous démolissez littéralement nos monuments", a dénoncé sur Facebook un groupe d'utilisateurs sur une page intitulée "Historiens égyptiens".

Le ministre des Antiquités, Khaled el-Enany, s'est défendu en qualifiant les critiques en ligne de "fausses informations".

"La restauration est un vrai rêve et nous allons insuffler de la vie dans ce monument abandonné", s'est-il réjouit devant les médias.

"Les couleurs sont correctes et s'appuient sur des sources historiques", a déclaré à l'AFP le général Hicham Samir, chargé de l'ingénierie et des projets de restauration du patrimoine du Caire au sein du ministère des Antiquités.

Les travaux sont supervisés par l'Autorité d'ingénierie des forces armées, selon un communiqué du ministère.

En Egypte, les puissantes institutions militaires sont impliquées dans de nombreux projets d'infrastructures dans des domaines variés.

Le général Samir a ajouté que le palais serait ouvert au public "au début de l'année prochaine".

Selon le ministère, le coût des travaux, commencés en juillet 2017 et effectués en coopération avec le gouvernement belge, s'élève à 100 millions de livres égyptiennes (5,4 millions d'euros).

Comme de nombreuses autres bâtisses historiques, le Palais du Baron Empain, chef-d'œuvre architectural entouré de jardins luxuriants et de palmiers, se trouvait dans un état de sérieux délabrement.

L'Egypte a souvent été critiquée par les experts pour sa négligence et son manque de rigueur dans la préservation de son patrimoine.

Depuis quelques années, le gouvernement exhibe régulièrement divers travaux de restauration dans le but de stimuler le tourisme, secteur clé de l'économie, en berne ces dernières années en raison de l'instabilité politique et de la récurrence des attentats.