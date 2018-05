Depuis le Canada, la chanteuse Lara Fabian a salué Maurane, décédée lundi soir à Schaerbeek, une artiste "rare", "plus grande que la musique". "Je suis assise ici dans mon petit bureau tout blanc à Montréal, je ne veux pas réaliser que tu n’es plus, je ne peux pas. Je me dis que tu vas appeler et m’engueuler, parce qu’on ne se voit pas assez", a-t-elle publié sur sa page Facebook. Voici son poignant message dans son entièreté.