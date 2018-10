L'Estonie offre un havre futuriste à son grand compositeur Arvo Pärt

Un bâtiment futuriste dans une pinède près de la mer et une tour en spirale: telle est l'architecture du centre Arvo Pärt que l'Estonie a offert à son célèbre compositeur, et que l'architecte espagnol Enrique Sobejano dit inspirée par sa musique minimaliste.

Une série de concerts sur invitation à partir de vendredi soir - le premier étant donné par l'ensemble belge flamand Graindelavoix - doit marquer son inauguration avant son ouverture au public mercredi.

Arvo Pärt, 83 ans aujourd'hui, gêné par la censure soviétique qui n'a pas aimé certaines de ses œuvres, soit "décadentes", soit d'inspiration religieuse, a vécu une partie de sa vie en Occident, en Autriche, à Berlin-Ouest et en Grande-Bretagne, avant de revenir en Estonie où il vit avec sa femme Nora entre Tallinn et le petit village de Lohusalu, distant d'une quinzaine de km, au bord de la Baltique, lieu de villégiature de nombreux artistes et musiciens estoniens.

Son style, qu'il a appelé lui-même "tintinnabuli", disant que ses accords sonnaient comme des cloches, lui a valu d'importants succès, notamment aux Etats-Unis et il est considéré comme le compositeur vivant de musique classique le plus joué dans le monde.

- Minimalistes mystiques -

Créateur d’œuvres d'inspiration religieuse, influencée par les chants grégoriens, il est parfois classé parmi les compositeurs minimalistes mystiques.

L'idée de créer un établissement pour abriter et exploiter ses volumineuses archives a été lancée il y a plusieurs années, a expliqué vendredi aux journalistes son fils Michael, éditeur de musiques de film et co-fondateur du centre.

D'abord initiative privée de la famille Pärt, le projet a pris une nouvelle dimension en 2013, lorsque l'Etat a décidé d'y participer en vue d'ouvrir un centre en 2018, l'année du centenaire de l'indépendance de l'Estonie.

Un concours d'architecture lancé en 2014 a permis de choisir un projet du bureau d'études espagnol Nieto Sobejano Arquitectos.

"Travailler pour un grand artiste vivant comme Arvo Pärt devait être au centre de notre réflexion. L'autre facteur était l'impressionnant paysage alentour. Mais comment interpréter le travail d'un compositeur en architecture ?", a raconté vendredi Enrique Sobejano.

Selon lui, la forme en spirale de la tour répond à un code hélicoïdal présent dans la musique de Pärt, tandis que les colonnes du centre "marquent le rythme" qui fait lui aussi partie de l’œuvre du compositeur.

La construction du centre a commencé en 2017. Le bâtiment, conçu comme un espace ouvert, comprend d'une part les archives, d'autre part une salle de concert dont l'acoustique est adaptée à la musique de chambre. La programmation doit offrir une place de choix aux compositeurs estoniens.

- Dessins animés -

Une autre salle est réservée aux enfants qui pourront y regarder des dessins animés pour lesquels Pärt avait écrit la musique.

Tous les visiteurs pourront utiliser une application qui leur donnera accès à plusieurs heures de musique du compositeur et aux textes d'accompagnement.

Le complexe comprend aussi une chapelle, construite à la demande d'Arvo Pärt et de sa femme, tous deux orthodoxes.

C'est également à l'initiative du compositeur qu'une tour de 32 mètres avec un escalier en spirale a été bâtie.

"C'était une idée d'Arvo de créer un espace au milieu des pins, où l'on peut grimper et voir la mer", a expliqué son fils.

Le compositeur vit avec sa femme à proximité, mais selon Michael il ne viendra pas travailler au centre.

"Je ne voudrais pas que les activités du centre troublent la paix de son travail", a-t-il souligné.

