L'expo "Hyperrealism sculpture. Ceci n'est pas un corps" rouvre à la Boverie jusqu'en août

(Belga) L'exposition "Hyperrealism sculpture. Ceci n'est pas un corps" ouvrira à nouveau ses portes aux visiteurs mardi à la Boverie, à Liège, jusqu'au 2 août inclus, annonce le musée. Avant la fermeture mi-mars, l'exposition avait déjà accueilli 65.000 visiteurs.

L'achat des billets se fait en ligne ou par téléphone et le paiement uniquement de manière électronique. Les billets déjà achetés restent valables. La Boverie a mis en place un sens de circulation renseigné par un fléchage et le port du masque est recommandé durant la visite. Du gel hydroalcoolique sera également mis à disposition des visiteurs. "Hyperrealism Sculpture. Ceci n'est pas un corps" met à l'honneur l'hyperréalisme, courant artistique apparu dans les années 1970 aux Etats-Unis. On retrouve au cœur de cette exposition plus de 40 sculptures hyperréalistes d'artistes internationaux tels que George Segal, Ron Mueck, Maurizio Cattelan, Berlinde De Bruyckere, Duane Hanson, John De Andrea, Paul McCarthy,... (Belga)