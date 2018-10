L'expo Van Gogh à Bruxelles ne présente aucune oeuvre du peintre: mais alors, que peut-on y voir?

Une exposition interactive consacrée à Van Gogh débarque dès demain à la Bourse de Bruxelles. Sa particularité est qu'il n'y a aucune toile du peintre, mais le visiteur est plongé dans son univers grâce aux effets numériques, et notamment un casque de réalité virtuelle. Laxmi Lota et Steeve Daman l'ont visitée pour le RTL info 13h.

Sous les yeux du visiteur, les tableaux de Van Gogh prennent vie. L’univers du peintre jaillit sur les murs : ses fameux tournesols bougent, ses amandiers en fleurs, ses portraits, ses paysages défilent… Une équipe d’illustrateurs 2D et 3D a revisité ses toiles.

"Ils procèdent avec les outils du dessin animé, et donc, image par image, ils vont faire bouger le tableau pour rendre les choses vivantes", explique Orphée Cataldo, directeur artistique de l'exposition.

Il n’y a aucune toile originale de Vincent Van Gogh sur ces murs, mais ce n’est pas l’objet de l’exposition. C’est une vision, un point de vue, une expérience…

"Je voulais créer une expérience zen, lance Mario Iacampo, producteur de l'exposition. Les gens peuvent venir, sont à l'aise, ils peuvent s'asseoir, ils peuvent marcher et avoir une appréciation du génie de Vincent Van Gogh."





La réalité virtuelle au service de l'art

Le public visé est plutôt familial, pour une première approche de l’œuvre du peintre néerlandais : une immersion sans analyse, facilitée par un casque de réalité virtuelle. On se retrouve par exemple à Arles et ses paysages ensoleillés, où le peintre a vécu de 1888 à 1889.

"On est complètement plongés en immersion grâce au casque, confirme une visiteuse de l'expo. Et on passe un très bon moment."

Plongée dans les blés ou la nuit étoilée de Van Gogh, l'immersion ludique et poétique n’aborde pas les aspects plus tourmentés de la vie du peintre.