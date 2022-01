L'humoriste Manon Lepomme de retour sur scène: "Je suis de plus en plus à l'aise, je fais de l'impro" (vidéo)

Manon Lepomme, humoriste, était l'invitée d'Olivier Schoonejans sur le plateau du RTL INFO 13h ce vendredi. L'occasion d'aborder son nouveau spectacle, "Je vais beaucoup mieux merci". Elle sera d'ailleurs en tournée dans toute la Belgique, mais aussi en France, avec quelques dates à Toulouse, Avignon, Paris ou encore Lille. Un spectacle que Manon Lepomme a commencé à écrire il y a "presque un an" : "Je me disais qu'en janvier 2022 il n'y aurait plus de covid et que tout irait bien", ce qui n'est pas vraiment le cas, confie l'humoriste de 33 ans.

"Quand on a 30 ans, on fait un peu le bilan de notre vie. Et je ressemble de plus en plus à ma mère, et mon père aussi, alors que petite, je m'étais toujours juré de ne pas devenir comme mes parents", avoue Manon Lepomme. Autant de sujets abordés dans son spectacle. "Je parle du fait que je ressemble à mes parents, que je grandis, que je vieillis, je parle aussi de ma condition de femme", détaille-t-elle.

Manon Lepomme a déjà joué 14 dates en ce début d'année, et elle est "de plus en plus à l'aise" et n'hésite pas à faire "de l'impro". "Ce spectacle est déjà bien vivant et a bien évolué", conclut-elle.