L'hyperactif Paul McCartney, légende de la pop britannique, fête ses 80 ans

A 25 ans, Paul McCartney s'imaginait couler une retraite tranquille dans "When I'm Sixty Four". Mais toujours hyperactif, la légende de la pop britannique souffle ses 80 bougies samedi, une semaine avant de se produire à Glastonbury.

Il deviendra alors la tête d'affiche la plus âgée de l'histoire de ce mythique festival, qui attire des dizaines de milliers de personnes dans le sud-ouest de l'Angleterre.

"Les foules à Glastonbury m'ont toujours rappelé une scène de bataille médiévale", a-t-il tweeté fin mars.

Ce moment interviendra une dizaine de jours après l'achèvement de sa tournée baptisée "Got Back Tour" pendant laquelle il a rempli des stades aux Etats-Unis pendant un mois et demi.

Pas près de s'éloigner de la scène, le célèbre pilier des Beatles, qui se produit en solo depuis plus de 50 ans, a tout de même dû faire une pause pendant la pandémie de Covid-19.

Il s'est alors retiré en famille dans sa ferme du sud-est de l'Angleterre avec sa fille Mary et quatre de ses huit petits-enfants.

Mais on ne se refait pas: il en a profité pour enregistrer chez lui l'album McCartney III, sorti en décembre 2020 et qui s'est classé numéro un des charts britanniques.

L'année suivante, il enregistrait une nouvelle version de cet album, pléiade d'artistes à l'appui, publiait un ouvrage retraçant sa carrière -- "The Lyrics"--, un livre de recettes végétaliennes avec ses filles Mary et Stella, une histoire pour enfants... tandis que sortait sur Disney+ "McCartney 3,2,1", série d'entretiens avec le producteur Rick Rubin ainsi que le documentaire de Peter Jackson "The Beatles: Get Back".

Au moment de fêter sa huitième décennie, Paul McCartney affiche plus que jamais un agenda bien rempli.

Malgré les années et les drames qui ont ponctué sa vie, il conserve la silhouette svelte et le regard espiègle du "Macca" des années Beatles.

- Bientôt Lord? -

James Paul McCartney est né à Liverpool en 1942, dans une famille modeste. Sa mère, une sage-femme, décède quand il a 14 ans.

L'année suivante il rencontre John Lennon et joue avec lui dans les Quarrymen, qui deviendront ensuite les Beatles, avec l'arrivée de George Harrison et Ringo Starr.

Les quatre garçons aux coupes de cheveux emblématiques déclenchent l'hystérie des fans.

La "Beatlemania" déferle sur le monde.

Avec John Lennon, McCartney compose d'énormes tubes: "Hey Jude", "Penny Lane", et bien sûr "Yesterday", un "hit" enregistré dans 1.600 versions différentes.

Mais l'amitié d'enfance se brise. Le tournage de "Let It Be", autour de l'album éponyme, sonne le glas des "Fab Four" le 10 avril 1970, au grand désespoir de leurs fans.

McCartney crée le groupe Wings avec sa femme, la photographe Linda Eastman, au clavier.

Avec elle, l'ancien amateur de LSD devient père de famille et végétarien. Le couple élève quatre enfants, Mary, Stella --devenue créatrice de mode-- James et Heather, née d'un précédent mariage de Linda.

Après 29 ans de mariage, Linda meurt en 1998, emportée par un cancer du sein.

Le coeur brisé, McCartney se consacre aux bonnes causes: l'environnement, les animaux, les droits humains. Il s'essaie à la musique classique, à la peinture et à la sculpture.

Il fait la connaissance de Heather Mills, ancien mannequin amputée d'une partie de la jambe après un accident et l'épouse en 2002. Ils auront une fille, Beatrice, avant de divorcer avec fracas en 2008.

En octobre 2011, Paul McCartney épouse l'Américaine Nancy Shevell, héritière d'un riche entrepreneur américain.

Le Sunday Times estime la richesse du couple à 865 millions de livres sterling (plus d'un milliard d'euros).

Lors de sa carrière couronnée de succès, Paul McCartney a reçu de nombreuses récompenses, dont 18 Grammy awards, et a été anobli par la reine Elizabeth II en 1997.

Selon la rumeur, il pourrait bientôt être fait "Lord", dans une nouvelle marque de reconnaissance à l'empreinte culturelle laissée par ce prolifique auteur-compositeur-interprète.

Des quatre Beatles ne survivent que lui et Ringo Starr, qui, à 81 ans, continue lui aussi les tournées.