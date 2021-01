L’imitateur et humoriste belge Fabian Le Castel dévoile son nouveau projet: un dîner-spectacle dans votre salon

Envie d’aller voir un spectacle ? Impossible, mais pas depuis chez vous. Grâce à Fabian Le Castel, un humoriste et imitateur originaire de la région de Mouscron.

Il a convaincu plusieurs humoristes belges de participer à une soirée spectacle qui s’appelle Chacun chez soi. Elle aura lieu le 29 janvier à 20h avec les Frères Taloche, Jérôme de Warzée, Jean-Luc Fonck, Stacy Star, David Jeanmotte, Jovany et des surprises. "Il faut bien avouer qu’en ce moment ils n’ont pas énormément de travail donc ça a été facile de faire le casting", expliquait-il dans le RTL INFO Avec Vous ce vendredi.

Un repas préparé par un grand chef à acheter pour pouvoir voir le spectacle

"On a lancé ça avec mes potes à la mi-décembre et c’est pas qu’un spectacle, c’est aussi un diner spectacle. Il y a un grand chef qui a été finaliste au Bocuse d’Or en 2015, qui va concocter un repas qu’on peut réserver. Et quand on reçoit son repas on reçoit un lien pour aller voir un spectacle en live."

Une pièce de théâtre où chacun amène son univers

"Je me suis mis une complication en faisant une pièce de théâtre. Chacun aura un rôle particulier qui ne sera pas le sien, mais quand même chacun vient avec ses bagages, des scketchs à eux, il y a quand même des choses qu’on a écrites. On répètera le jour-même. Avec certains on répétera même des solos. Avec Stacy je pense qu’on va se voir 2/3 jours avant pour répéter. Avec Jena-Luc Fonck pareil, parce qu’on essaie de ne pas être trop nombreux sur le plateau. On doit respecter des normes quand même."

Pour une bonne cause

"C’est une association qui s’appelle médisolidari qui offre des bons de valeur à des gens qui sont dans le secteur médical et qui sont valables chez des petits commerçants. Donc on ne va pas acheter en ligne. La boucle est bouclée, on soutient la culture, l’horeca, le secteur médical et des petits commerçants."

La scène leur manque

"Ça nous manquait de monter sur scène. Alors il n’y aura pas le public qui sera devant nous. C’est vraiment un manque. J’ai eu la chance entre les deux confinements de pouvoir jouer un spectacle. Waw ! C’est une drogue franchement. Moralement c’est très difficile, pas seulement pour moi mais pour tous mes collègues."

Découvert dans des émissions télé

Fabian Le Castel s’est fait connaitre d’abord dans l’émission La France a un incroyable talent en 2012. Il y a réalisé des imitations mémorables. Son personnage préféré "est et restera toujours Johnny Hallyday", mais il adoré également imiter Arno ou Benoit Poelvoorde. À l’époque, il expliquait que son rêve était alors de pouvoir un jour vivre de l’imitation."C’est le cas. J’ai cette chance immense d’avoir un boulot qui n’en est pas un mais qui est une passion. Je remercie d’ailleurs RTL parce que l’année suivante il y a eu Belgium’s Got Talent qui a été une très grosse production et un gros coup de lumière sur moi et je ne remercierai jamais assez RTL pour ça."