L'"Immortel" Bashung égale le record de Victoires de la musique avec son album posthume

Alain Bashung est entré un peu plus dans la légende des Victoires de la musique, avec une 13e récompense glanée pour "En amont", son disque posthume dans la catégorie "album de chansons", vendredi à la Seine musicale.

Dix ans après sa mort, Bashung rejoint au rang des plus primés -M- (Matthieu Chedid), avec cet album réalisé par Edith Fambuena qui avait déjà oeuvré pour son album culte "Fantaisie militaire", sorti il y a vingt ans.

"C'est de la vie en plus et le plus bel hommage que vous pouviez lui faire", a lancé, émue, son ex-compagne Chloé Mons, en montant sur scène récupérer le trophée.

A ses côtés, la guitariste et arrangeuse Edith Fambuena, qui a retravaillé tous les morceaux de l'album posthume de Bashung sorti en novembre, a rappelé le "devoir de mémoire" envers le dandy du rock français, décédé le 14 mars 2009 à 61 ans.

Dans ce disque, figure notamment "Immortels", que lui avait écrit Dominique A, parmi d'autres chansons qu'Alain Bashung avait décidé de laisser en chantier pendant l'enregistrement de son dernier album "Bleu Pétrole".

Se sachant alors malade du cancer, Bashung ne pouvait plus entrevoir cette chanson de la même façon. Une chanson qui évoque l'immortalité, la vie après la mort.

Tant et si bien que son créateur, Dominique A se l'est réappropriée et l'a incluse dans son album "La musique" (2009). Si l'auteur du "Courage des oiseaux" interprète de façon lumineuse et énergique sa chanson, la version d'Alain Bashung, plus intimiste à la guitare sèche, laisse poindre une forte émotion à l'écoute de sa voix chaude et singulière.

Outre "Immortels", dix autres morceaux également laissés de côté par le chanteur de "Vertiges de l'amour" figurent dans "En amont", tous retravaillés par Edith Fambuena.