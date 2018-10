L'Improviste, le premier théâtre en Belgique totalement dédié à l'impro, ouvre en octobre

(Belga) L'Improviste, le premier théâtre de Belgique totalement consacré à l'improvisation théâtrale, ouvrira bientôt ses portes, le samedi 20 octobre, rue de Fierlant à Forest. Ce sera un des premiers théâtres en Europe proposant exclusivement de l'impro.

Ouvert six jours sur sept, l'Improviste présentera de deux à trois spectacles par jour, des spectacles de troupes belges et internationales, et proposera aussi des formations, allant de l'initiation à l'impro à des modules plus spécifiques. "L'impro existe depuis une trentaine d'années en Belgique", explique le comédien Patrick Spadrille, fondateur de l'Improviste. "On a commencé par le match d'impro, mais depuis dix, quinze ans, il y a de plus en plus de choses différentes. Tout le monde y va de ses expériences, de ses explorations dans plein de registres différents de l'improvisation. Cela se ressent dans plusieurs pays. Je pense donc que maintenant, ça a un sens de créer un lieu dédié à l'impro, car il y a de quoi montrer au public toute la diversité de l'impro, qui ne cesse de se réinventer". L'ouverture de l'Improviste marquera la fin d'un travail de plusieurs années. "L'idée d'avoir un tel lieu n'est pas neuve, ça fait environ vingt ans que j'y pense, mais la concrétisation de ce projet-ci représente trois ans et demi d'un travail intensif", dit Patrick Spadrille. "Il y a eu un très gros travail pour créer un lieu où les gens sont vraiment accueillis dans de très bonnes conditions." Après l'ouverture le 20 octobre, la première saison de l'Improviste se déroulera jusqu'en mai. "On a déjà reçu des demandes pour la saison prochaine et on a une ou deux envies", avance Patrick Spadrille. "On voudrait qu'il y ait de la danse improvisée, de la musique improvisée. On a aussi déjà des contacts pour des spectacles en anglais et en néerlandais, et pourquoi pas aussi des formations dans d'autres langues." Outre les spectacles et ateliers, l'Improviste met aussi à disposition sur son site internet (www.improviste.be) une médiathèque regroupant articles, podcast et vidéos sur l'improvisation. (Belga)