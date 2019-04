L'Inc'Rock Festival vivra sa quinzième édition du 3 au 5 mai prochain à Incourt

(Belga) L'Inc'Rock Festival (www.incrock.be), le plus important festival musical organisé en Brabant wallon, aura lieu du 3 au 5 mai sur le site de la carrière d'Opprebais, à Incourt. L'événement a dépassé le cap des 15.000 festivaliers lors des dernières éditions et bénéficie d'un budget d'environ 400.000 euros. Plutôt rock et pop-rock à ses débuts, il se veut éclectique mais répond à la demande du public plus jeune en prévoyant désormais deux jours sur trois consacrés au hip-hop et aux musiques urbaines. Le dimanche est plus familial et une soirée préambule sera organisée le jeudi 2 mai à 20h30.

Cette soirée préambule verra chanter sur scène Enrico Macias, Gérard Lenorman, Philippe Lafonfaine, Suarez, Stellla, Benny-B, Patrick Hernandez, Sandra Kim ou encore Patrick Bertrand. Un hommage sera également rendu à Mauranne: l'an dernier, la chanteuse avait choisi l'Inc'Rock pour remonter sur scène après deux ans d'absence. Sa prestation a laissé des souvenirs intenses mais elle était décédée quelques jours plus tard. La soirée du 2 mai prochain lui sera donc dédiée. En ce qui concerne le festival proprement dit, le vendredi sera consacré à la génération montante des artistes urbains comme Koba Lad, PLK ou 13Block qui cartonnent sur les plateformes de streaming. Caballera & Jeanjass, Senamo, Yanso et Kobo représenteront la scène belge. Samedi, le rap français sera à l'honneur avec notamment Youssoupha, Rim'K, 47ter, 7Jaws ou Kikesa. Les Belges Seyte et G.A.N clotureront la programmation rap avant que Daddy K vienne fêter à l'Inc'Rock ses 30 ans d'activité musicale. A l'affiche du dimanche 5 mai, on trouve notamment Henri PFR, Suarez, Grandgeorge, Stellla, et Mosimann. Le dimanche est aussi le jour des familles et des enfants, avec une série d'animations dédiées et la prestation de plusieurs chanteurs jeune public. L'Inc'Rock, qui repose sur une équipe 100% bénévole, propose un camping (sur réservation via le site internet de l'événement) aux festivaliers avec point d'eau gratuit, douches et petits déjeuners. Un accord avec le TEC Brabant wallon permet aussi la mise en place de navettes de bus depuis et vers Louvain-la-Neuve le vendredi, le samedi et le dimanche. Les tickets sont en vente sur le site www.incrock.be mais aussi dans les magasins Night&Day et Fnac.