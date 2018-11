L'influence de l'humain et des technologies sur la planète au coeur du 8e Kikk Festival

(Belga) Au moins 25.000 visiteurs sont attendus du 1er au 4 novembre à Namur pour la huitième édition du Kikk festival, un événement gratuit consacré aux cultures numériques et créatives. Le thème de cette année est "Species and Beyond", soit une volonté de montrer l'influence de l'humain et des technologies sur la planète, la fragilité de ses écosystèmes, mais d'une manière positive, a résumé mercredi lors d'une conférence de presse la programmatrice Marie du Chastel.

Le festival s'étendra pour la première fois au coeur du centre-ville et investira une vingtaine de lieux, dont certains particulièrement insolites, à l'image de la cathédrale Saint-Aubin. Le jardin du Musée des Arts décoratifs sera lui exceptionnellement ouvert à Marco Barotti pour y placer ses cygnes composés d'antennes paraboliques qui s'animent en fonction du bruit ambiant. A l'Institut Sainte-Marie, au contraire, le calme sera nécessaire. Dans une étendue plongée sous un rayonnement ultra-violet, les timides fleurs de Miranda Moss se recroquevilleront face au bruit et ne se remettront à fleurir que lorsque le silence se fera. Autre première, un parcours de réalité augmentée permettra, à l'aide de son smartphone, de découvrir toutes sortes d'organismes qui peupleront la ville. Au "Market", il sera notamment possible de tester un simulateur de vol, fabriquer son propre baffle ou encore faire du parapente sans quitter la place d'Armes. Au départ de ce point central, différents parcours - culture, famille, start up, code - seront proposés. L'événement accueillera aussi des conférences, un espace networking, des ateliers pour petits et grands et des soirées. (Belga)